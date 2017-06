Lorenzo: “En el momento importante me he encontrado peor”

Assen (Holanda), 24 jun (EFE).- El español Jorge Lorenzo (Ducati Desmosedici GP17), que acabó en un más que discreto vigésimo primer puesto los entrenamientos para el Gran Premio de Holanda de MotoGP, aseguró que “en el momento importante, es cuando me he encontrado peor”.

“Empezó a llover muchísimo al final del cuarto libre y en la primera clasificación había más agua que por la mañana, y con neumáticos nuevos parecía que era una pista de hielo, el neumático trasero era durísimo y al entrar en la curva no tenía confianza ya que cuando inclinaba al máximo me derrapaba muchísimo de detrás”, explicó Lorenzo.

“Cuando te sientes así, como si te fueses a caer en cada curva, vas lento, he intentado forzar al máximo para calentar el neumático pero no podía hacer más que ese 48″2 y en estas condiciones no me he encontrado mejor para ir más rápido”, lamentó Lorenzo.

Aunque en cualquier caso Jorge Lorenzo no quiso dar el gran premio por perdido, “eso nunca, hay que pensar en positivo”.

“MotoGP este año es así, está loca la categoría, las condiciones cambian, con los neumáticos a veces te encuentras bien, a veces te encuentras mal, ha sido un día extraño pero hay que seguir, no hay que quedarse sólo con el resultado de hoy, hay que hacer un balance más general de las sensaciones”, comentó Lorenzo. EFE