Lorenzo: “Me debo a Ducati hasta el final”

Montmeló (Barcelona), 14 jun (EFE).- El español Jorge Lorenzo, próximo piloto oficial de Repsol Honda junto a Marc Márquez, dijo este jueves que no puede hablar sobre su fichaje porque “todavía” se debe a Ducati.

“Me debo a Ducati todavía y queda muchísimo hasta el final, pero no puedo negar que el futuro promete, promete ser brillante y estoy muy contento”, señaló en rueda de prensa.

Las preguntas se centraron en su victoria en Mugello (Italia) y al respecto señaló que “faltaba eso, faltaba ganar con Ducati”.

“Estuvimos cerca el año pasado, en Malasia, en Aragón, en Valencia, en Misano, pero no se consiguió”, añadió.

“Tuve alguna conversación con Gigi (Dall’Igna) y le dije que confiara en mí, porque estábamos muy cerca, aunque pareciera que no, porque después de nueve vueltas claudicaba, me faltaba una pieza y, cuando me la trajeron, gané la carrera”, aseveró.

“Como dije, fue demasiado tarde y una parte de mí está un poco triste todavía, porque creo que podía luchar por el campeonato con Ducati, lo que no va a poder ser porque parece casi imposible este año”, reconoció Jorge Lorenzo.

“Estamos en un momento dulce en Ducati, la moto tiene una gran base y el trabajo que he hecho con los ingenieros está dando sus frutos, algo de lo que me beneficio yo y también los otros pilotos de Ducati, tenemos una buena puesta a punto y el test de aquí fue muy bien, porque luego ganamos en Mugello, con lo que creo que llegamos mejor que nunca”, afirmó Lorenzo.

De vuelta sobre su futuro, Jorge Lorenzo manifestó: “El futuro será futuro, pero con Marc tengo una relación cordial y hay mucho respeto del uno por el otro. Somos dos grandes campeones y formaremos un equipo muy fuerte, por lo que esperemos que podamos mejorar la moto y ganar carreras”.

Jorge Lorenzo fue sincero al explicar cómo fue su conversación con Alberto Puig, Director deportivo de HRC (Honda Racing Corporation): “Era algo sorprendente, pero si una persona podía hacer algo así era Alberto Puig”.

“Tengo esa sensación y yo tuve el valor de llamarle y hablar con el corazón, de piloto a piloto, y demostrarle y transmitirle la gran motivación que tenía por ser competitivo en el futuro en MotoGP”, dijo Jorge Lorenzo. EFE