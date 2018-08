Lorenzo: “No creo que Dirección de Carrera haga correr en esas condiciones”

Silverstone (Inglaterra), 25 ago (EFE).- El español Jorge Lorenzo (Ducati Desmosedici GP18), autor del mejor tiempo para el Gran Premio de Gran Bretaña de MotoGP aseguró en conferencia de prensa que no creía que Dirección de Carrera les hiciese correr “en esas condiciones”.

“Si se decide correr saldremos, pero no creo que sea lo más inteligente y será prácticamente imposible estar encima de la moto toda la carrera, por eso no creo que Dirección de Carrera nos haga correr en esas condiciones y espero que piensen en nosotros, con la seguridad como prioridad”, remarcó Lorenzo.

En la misma conferencia de prensa el piloto de Ducati se enteró del cambio de horario de las carreras y por ello señaló que era “una gran sorpresa, porque cambian los planes de todo; esperemos que acierten y que sea el horario menos peligroso para competir”.

Jorge Lorenzo fue uno de los pilotos que se vio involucrado en el incidente en el que Tito Rabat acabó lesionado de gravedad y recordó: “Creo que fui el segundo detrás de Rins y por suerte ralenticé un poco antes que algún otro piloto, ya que cuando miré a lo lejos vi que la pista cambiaba completamente y que había mucha cantidad de agua”.

“Entonces empecé a frenar pero ya me encontraba en la zona de ‘acuaplanning’ y la moto no respondía, por suerte pude hacerlo ‘in extremis’ antes de llegar a la grava y como no iba muy rápido pude parar antes del muro”, agregó Lorenzo.

En general, la mayoría de los pilotos de MotoGP nos partidarios de no correr si las condiciones no son seguras y Jorge Lorenzo incidió en que “se hacen charcos muy grandes en ese sector y cuando salí de boxes parecía normal, pero al llegar a esa zona de cuarta o quinta marcha, todo empezó a cambiar, no creo que sea cuestión de cantidad de agua, porque tampoco ha llovido tanto como para tener ese problema”.

“Ya en 2011 y 2015 corrimos con agua y no hubo ningún problema, yo creo que es un problema de drenaje del nuevo asfalto, que en esa zona no drena bien”, recalcó el piloto de Ducati. EFE