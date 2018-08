“Los adioses” relata vida de Rosario Castellanos alejándose de clásico biopic

México, 13 ago (EFE).- La directora mexicana Natalia Beristáin presentó hoy “Los adioses”, un largometraje que relata la vida de la escritora Rosario Castellanos que se aleja de los cánones de las películas biográficas para explorar en su lugar el tema de la pareja y el machismo.

La figura de Castellanos (1925-1974) fue “un puente” para analizar algunas cuestiones que tienen que ver con “inquietudes personales y de la vida de pareja”, reconoció la cineasta en la presentación de su película.

“Los adioses” se centra en la relación entre Castellanos y quien fue su esposo, Ricardo Guerra, a quienes dan vida Karina Gidi y Daniel Giménez Cacho, respectivamente.

Las cartas que ella le envió a él fueron el punto de partida para desarrollar una cinta que muestra a una feminista convencida que clamó en el ámbito público por la igualdad y la libertad de la mujer, mientras que en su casa vivió un ambiente asfixiante debido a la conducta machista de su marido.

En México se enseña sobre las figuras históricas clave de una forma “bastante maniquea”, por lo que el personaje acaba siendo una “figura inalcanzable”.

Esto, precisamente, es lo que la también directora de “No quiero dormir sola” quería evitar, para mostrar, por el contrario, el “lado humano, falible, contradictorio” de la autora de “Balún Canán”.

“Lo más sencillo fue entrar por el lado humano de Rosario. Y el paso complicado fue decir ‘No estamos haciendo un documental de Rosario Castellanos'”, relató Beristáin.

Para Gidi, quien consiguió alzarse con el galardón a la Mejor Actuación Femenina en la última edición de los Premios Ariel, su preocupación principal era cómo poder reflejar el mundo interior de la autora chiapaneca.

“Era una mujer genial como escritora, con un interior complejo, turbulento”, dijo la actriz, quien subrayó la “entrega” de Castellanos tanto en el amor como en su trabajo, para el que tuvo que romper con cánones y establecer patrones que “no eran apropiados para la época”.

En este sentido, Beristáin, explicó que el hecho de que la escritora chiapaneca se haya cruzado en su camino ha “cimentado” su propio feminismo y ha hecho que se haga ciertas preguntas.

Preguntas como las que ella se planteó, relacionadas con la educación sentimental y cómo se basa en “un modelo que ya no funciona, que ya caducó”, son las que ahora pretende que se haga el público tras el visionado de la película, que se estrena el próximo 24 de agosto en las salas mexicanas.

Para Giménez Cacho, Castellanos es una de esas figuras que el patriarcado ha hecho desaparecer.

Aun así, es importante que “las mujeres jóvenes puedan volver a verla como un referente en el que se proyecten, para subir a los hombros de Rosario y seguir la lucha”, consideró.

Tessa Ia, quien en la película da vida a Castellanos en su etapa universitaria, reconoce que en el colegio nunca le enseñaron sobre la figura de la escritora, lo que le parece “absurdo”.

“Me enamoré de Rosario, me sumergí en su literatura y me encontré en ella. Me llenó su perseverancia, cómo luchó en lo que ella creía”, destacó. EFE