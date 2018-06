Los australianos se divierten en Sochi mientras llega la hora decisiva

Sochi (Rusia), 26 jun (EFE).- Bert van Marwijk no quiso dar pista alguna sobre el once que comenzará a jugar este martes frente a Perú en busca de su clasificación a los octavos de final del Mundial de Rusia y aunque dijo esperar un partido muy duro en Sochi, los jugadores australianos no dieron muestra de vivir tensión.

Con una temperatura de 30 grados y un fuerte sol a las 16.00 horas, el conjunto australiano se citó en una cancha aledaña al estadio Olímpico Fisht para cumplir algunos movimientos leves, carreras cortas y toques de balón

Muchas risas y bromas confirmaron el ambiente distendido en un equipo que está a horas de un logro importante en su historia aunque para ello tendrá que derrotar primero a Perú, un rival ya eliminado que, pese a ello, no quiere partir de Rusia sin ganar el único encuentro que le queda.

Durante los 20 minutos permitidos a la prensa, el entrenador de origen holandés no permitió establecer la situación del delantero Andrew Nabbout, cuya presencia en la formación titular está en duda debido a una dislocación del hombro derecho durante el partido que empataron 1-1 con Dinamarca.

Pese a que el jugador ha dicho que se recuperará a tiempo, Van Marwijk tiene a la manos dos opciones: Jaime McLaren o Tom Juric.

Tampoco quiso referirse a la ausencia del goleador Tom Cahill, quien a los 38 años es el máximo goleador de los Socceroos con 50 en 105 partidos. EFE