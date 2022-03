Los Bears contratan al pasador Trevor Siemian y allanan salida de Nick Foles

Redacción Deportes, 25 mar (EFE).- Los Chicago Bears contrataron este viernes al antiguo pasador de los Saints Trevor Siemain y allanaron la salida del jugador de 33 años Nick Foles, ganador del Super Bowl LII.

Siemian, de 30 años, firmó por las próximas dos temporadas y cuatro millones de dólares. Es la apuesta del entrenador de los Bears, Matt Eberflus, para respaldar al mariscal de campo novato Justin Fields, de 23 años.

A Foles le resta una temporada de contrato y en esta agencia libre Chicago le ha buscado una salida, algo que aún no consigue.

La intención es que Justin Fields, tomado en la primera ronda del Draft del año pasado, poco a poco se afiance en los controles del equipo.

El novato, procedente de Ohio State y portador del jersey número uno, acumuló 1.870 yardas por pase, siete anotaciones y 11 intercepciones en 2021, su año de debut en la NFL.

Eberflus espera que Siemian sea un respaldo confiable por su experiencia con los Denver Broncos, con los que jugó entre 2015 y 2017; tuvo su mejor temporada en 2016 cuando pasó para 3.401 yardas y 18 anotaciones.

En 2019 Trevor fue suplente en los New York Jets, misma función que desempeñó en 2021 con los Saints, con los que sumó 1.154 yardas, 11 anotaciones y tres intercepciones.

En otros movimientos relevantes de la agencia libre de la NFL de este viernes, los Cleveland Browns contrataron al pasador Jacoby Brissett, quien en 2021 estuvo con los Miami Dolphins.

Brissett presume tener un anillo del Super Bowl LI de la temporada 2016, cuando jugaba para los New England Patriots, campaña en la que Tom Brady fue suspendido varios partidos por el caso de los balones desinflados que violaba los requerimientos de la NFL.

En aquel año el hoy pasador de los 49ers, Jimmy Garoppolo, y Jacoby Brissett suplieron a Brady durante su suspensión. Brissett jugó tres partidos de temporada regular en los que pasó para 400 yardas.

También este viernes los Kansas City Chiefs firmaron al ex apoyador de los Carolina Phanters, Jermaine Carter, de 27 años.

Los New Orleans Saints se arreglaron con el profundo Daniel Sorensen, ex de los Kansas City Chiefs.

En Minnesota, los Vikings amarraron al ex esquinero de los Green Bay Packers Chandon Sullivan.

Los Detroit Lions llegaron a un acuerdo con el apoyador de 27 años Jarrad Davis, quien estuvo con los New York Jets en 2021, y los New York Giants firmaron al ex receptor de los San Francisco 49ers, Richie James. EFE