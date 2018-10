Los colombianos Quintero y Borré enamoran a los hinchas de River

Buenos Aires, 3 oct (EFE).- Los hinchas de River Plate elogiaron este miércoles a los colombianos Juan Fernando Quintero y Rafael Santos Borré, que este martes hicieron dos de los tres goles con los que el Millonario venció a Independiente por 3-1 para clasificarse a las semifinales de la Copa Libertadores.

“Cómo no quererlos a esos dos. Gracias a ellos River está jugando como quiere todo hincha que juegue River”, dijo a Efe Gabriel Yedros, de 23 años, desde la puerta del Monumental de Buenos Aires.

Para él, estuvo “perfecto” que el entrenador Marcelo Gallardo haya dejado en el banquillo durante el primer tiempo a Quintero porque cuando el centrocampista ingresó “los agarró a casi todos cansados y pudo mostrar la magia que tiene”.

Ignacio Scocco abrió el marcador a los 46 minutos tras una gran jugada de Borré. Silvio Romero igualó a los 59 y, con ese resultado, Independiente avanzaba de ronda por la ventaja que otorga el gol de visitante.

Sin embargo, Quintero, que había ingresado poco antes, anotó el 2-1 a los 68 minutos con una exquisita definición desde afuera del área. Borré sentenció el partido al convertir el 3-1 a los 84.

“A mí me pareció fascinante el partido. Primero porque somos hinchas de River y, más allá de eso, el equipo está siendo invencible. Me gusta como juega Quintero, también Scocco. En sí es un equipo, no son individualidades. Gallardo llegó a armar un buen equipo de fútbol”, señaló Gladis Fernández, que acompañó a su nieto a la escuela de fútbol del club.

Alan López, de 17 años, juega en la inferiores del Millonario y también habló maravillas de los colombianos de River.

Para él, Quintero “es un jugador que entra y cambia el partido” y Borré “mejoró mucho” desde su llegada al club.

Cristian Andrés Garza, de 28 años, aseguró que estos dos jugadores tienen “mucha” importancia en el buen momento del equipo.

“Quintero tiene otro timing (ritmo), no es tan vertical, pero tiene pausa y otra visión en los cambios de frente. A River le viene bien para lo que busca Gallardo. Borré es un delantero rápido, que es fundamental”, precisó.

Incluso, algunos hinchas empezaron a utilizar en las redes sociales la frase ‘Estamos melos’ para referirse al presente del equipo.

‘Estamos melos’ es el título de una canción del colombiano ‘Bomby’ y uno de los temas favoritos de Quintero, que está popularizándolo en Argentina tras haberlo convertido en el “himno” de la selección Colombia en el Mundial de Rusia 2018. EFE