Los contagios de covid-19 en Honduras aumentan a 127.226 con 830 nuevos casos

Tegucigalpa, 9 ene (EFE).- Los contagios por la covid-19 en Honduras aumentaron este sábado a 127.226, mientras que la cifra de fallecidos se elevó a 3.275, informó el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager).

Según el organismo hondureño, en las últimas horas fueron procesadas 1.513 pruebas PCR de laboratorio, de las que 830 dieron positivo, con las que se elevó a 127.226 el número de contagios, a casi diez meses de la pandemia que comenzó a expandir en marzo pasado.

Los departamentos de Cortés y Francisco Morazán, los de mayor población del país, siguen siendo los principales epicentros de la pandemia.

El país centroamericano tiene 9,3 millones de habitantes, de los que más del 60 por ciento son pobres.

El Sinager registro nuevo fallecimientos por covid-19, la mayoría en Cortés, por lo que la cifra de decesos aumentó a 3.275.

Señaló además que 847 personas permanecen hospitalizadas, de las que 655 presentan un cuadro clínico estable, 157 están en condición grave y 35 en unidades de cuidados intensivos. El resto de los pacientes son monitoreados por el personal de la región sanitaria.

Se suman 61 nuevos casos de pacientes que se han recuperado de la mortal enfermedad, con los que ya suman 58.788 a nivel nacional, según el registro del organismo.

Los primeros casos de contagios con COVID-19 fueron confirmados el 11 de marzo. Un día después el Gobierno decretó emergencia nacional y un toque de queda que se ha venido prolongando.

La pandemia de la mortal enfermedad sigue en alza y, según fuentes médicas, los contagios han aumentado en los últimos días por las celebraciones decembrinas en el país, que mantiene una alerta roja (emergencia) por los daños severos que dejaron en noviembre pasado las tormentas tropicales Iota y Eta.

Más de 3,5 millones de personas resultaron afectadas por los fenómenos naturales, que dejaron cerca de un centenar de muertos en Honduras, país que sigue procesando muy pocas pruebas PCR para detectar casos de covid-19.

Las autoridades sanitarias han advertido que la pandemia de coronavirus no ha terminado e hicieron un llamamiento a la población a que si no tiene necesidad de salir, no lo haga, y evite las aglomeraciones de personas para no contraer la enfermedad. EFE

Comparte

Tweet

More







WhatsApp