Los Emmy se llenan de Óscar

Los Ángeles (EE.UU.), 13 jul (EFE).- Entre la televisión y el cine cada vez hay menos diferencias y los Premios Emmy han sido hoy un claro ejemplo, con actores nominados por su trabajo en la pequeña pantalla y que ya han sido consagrados en los Óscar, como Robert de Niro, Tom Hanks, Jessica Lange o Meryl Streep.

No es la primera vez que Streep -ganadora de tres Óscar- opta al Emmy, que ya se ha llevado dos veces, por su emotiva interpretación en “Holocaust” (1978) y por “Angels in America” (2003).

En esta ocasión opta por su labor de narradora del episodio “The Price of Victory” de la serie documental “Five Came Back” que explora el trabajo de cinco directores clásicos estadounidenses sobre la Segunda Guerra Mundial.

Pero no es el único gran nombre del cine que aparece en las nominaciones de este año de los Emmy.

Robert de Niro, otro de los actores más prestigiosos, ganador de dos Óscar, por “The Godfather: Part II” (1974) y “Raging Bull” (1980), podrá hacerse con su primer Emmy por su interpretación de Bernie Madoff en la miniserie “The Wizard of Lies”.

En esa misma categoría de mejor actor de una serie limitada o telefilme, está nominado el australiano Geoffrey Rush, Óscar al mejor secundario por “The King’s Speech” (2010). En los premios televisivos podría ganar como Albert Einstein en “Genius”.

Otras dos actrices oscarizadas están nominadas a los Emmy por interpretar a personajes reales, en este caso a otras dos actrices míticas, Joan Crawford y Bette Davis.

Se trata de Jessica Lange (Crawford) y Susan Sarandon (Davis), que protagonizan la miniserie “Feud”, que cuenta la eterna rivalidad de esas dos grandes damas de la escena, que en su relación dejaban a un lado todo su saber estar ante la pantalla.

Lange, con dos Óscar, y Sarandon con uno, optan a un Emmy por el que también compiten Nicole Kidman y Reese Whiterspoon, compañeras en la serie “Big Little Lies” y también poseedoras de una estatuilla de la Academia de Hollywood.

En la categoría de mejor actor protagonista de una serie dramática aparecen Kevin Spacey -dos Óscar, por “The Usual Suspects” (1995) y “American Beauty” (1999)- por su retorcido Francis Underwood de “House of Cards”.

Entre otros, se enfrentará a otro de los grandes nombres de la interpretación, Anthony Hopkins, por su papel de Dr. Ford en “Westworld”, la serie favorita de esta edición, con 22 nominaciones.

Como protagonista femenina en esa misma categoría de serie de drama aparece Viola Davis -Óscar por “Fences”- por su papel de Annalis Keating en “How to Get Away with Murder”.

Y como protagonista de comedia está nominada al Emmy Jane Fonda, otra de las actrices dos veces oscarizada -por “Klute” (1971) y “Coming Home” (1978).

Mientras que Tom Hanks, recordado por sus Óscar por “Philadelphia” (1993) y “Forrest Gump” (1994), podría ganar su séptimo Emmy por su participación, como estrella invitada, en el programa “Saturday Night Live”.

La representación de los Óscar en los Emmy se cierra con un director, Ron Howard, ganador de dos estatuillas como director y productor de “A Beautiful Mind”, y que ahora puede triunfar por su trabajo de dirección para “Genius”. EFE