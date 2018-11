Los líderes de UE se pronunciarán sobre pacto del “brexit” el 25 de noviembre

Bruselas, 15 nov (EFE).- Los líderes de los veintisiete países que seguirán en la Unión Europea tras la salida del Reino Unido celebrarán una cumbre extraordinaria el 25 de noviembre para decidir si aprueban el acuerdo preliminar sobre el “brexit” alcanzado este miércoles entre Londres y Bruselas.

“Si no pasa nada extraordinario, celebraremos un Consejo Europeo para finalizar y formalizar el acuerdo sobre el ‘brexit’ el domingo 25 de noviembre a las 09.30” (08.30 GMT), informó hoy el presidente del Consejo, Donald Tusk, en una rueda de prensa.

La posibilidad de organizar esa reunión de jefes de Estado y de Gobierno ya se planteó durante la cumbre informal de septiembre en Salzburgo (Austria), si bien el mes pasado los Veintisiete descartaron convocarla ante la falta de progresos en las negociaciones.

Sin embargo, el acuerdo sobre el “brexit” logrado ayer entre el Reino Unido y la Unión Europea permitió al negociador jefe comunitario, Michel Barnier, constatar un “progreso decisivo” en las conversaciones, condición necesaria para celebrar la reunión anunciada este jueves.

El político francés se reunió hoy con Tusk y le entregó el texto del pacto, un volumen de 585 páginas que contiene 185 artículos, tres protocolos (sobre Irlanda, Gibraltar y Chipre) y varios anexos sobre la retirada “ordenada” del Reino Unido.

“Desde el principio no hemos tenido duda de que el ‘brexit’ es una situación en la que todos pierden y que las negociaciones solo tratan de controlar los daños”, declaró el presidente del Consejo Europeo.

Tusk detalló que a continuación el acuerdo será analizado por los Estados miembros y que a finales de semana los 27 embajadores se reunirán para compartir su evaluación del texto.

Durante otra rueda de prensa con motivo de la cumbre entre la UE y Sudáfrica, el político polaco aseguró que la Unión Europea está “preparada” para un escenario con o sin acuerdo con el Reino Unido.

Además de recibir el visto bueno de los mandatarios de los Veintisiete, el pacto debe recibir luz verde de parlamentos como el de Westminster o la Eurocámara.

Respecto a la posibilidad de que algún país de la UE muestre reparos ante el acuerdo, fuentes comunitarias pidieron este jueves que durante los procedimientos habituales de ratificación “todos asuman sus responsabilidades” y recordaron que se ha mantenido informados e involucrados a los Veintisiete.

“Estamos haciendo todo para asegurar que no hay sorpresas. Eso no significa que podamos decir que estamos al 100 % seguros de que la gente no tenga ideas sobre cómo mejorar lo que está sobre la mesa. Dicho eso, creemos que en ambos lados hemos agotado el margen de maniobra”, comentaron las fuentes.

Recalcaron que si alguien llega con “deseos de cambios, obviamente deberá asumir sus responsabilidades y evaluar lo que supone para el proceso”.

Sobre si se volverían a la mesa de negociación en caso de que el Parlamento británico rechace el pacto, las fuentes prefirieron no especular, pero señalaron que el documento es “el mejor” dadas las restricciones en ambas partes.

En cuanto al protocolo sobre Gibraltar, que obligará al Peñón a incrementar los impuestos del alcohol y la gasolina, le invita a encarecer el tabaco y establece fórmulas para combatir el fraude, las fuentes dijeron que se incluye en el tratado de retirada para sustentar los acuerdos bilaterales que cierren Londres y Madrid en esos y otros ámbitos.

Agregaron que el protocolo se aplicará “básicamente” durante el periodo de transición, que en principio se extenderá desde el día posterior al “brexit”, el próximo 30 de marzo, hasta el 31 de diciembre de 2020.

En ese tiempo, que se puede prolongar una sola vez de forma limitada y con la aprobación conjunta de la UE y el Reino Unido, se seguirá aplicando la legislación comunitaria en el Reino Unido.

En cuanto a la pesca, Londres y Bruselas tendrán que alcanzar un acuerdo durante la negociación de la futura relación.

Por ese motivo, en la unión aduanera con el Reino Unido planteada como “salvaguarda” para evitar una frontera física en Irlanda si al final de la transición no se ha logrado un remedio alternativo, el pescado y los productos acuícolas quedan excluidos hasta lograr el pacto pesquero.

Las fuentes comunitarias reconocieron que no todos los países estuvieron “muy contentos” con esa idea.

Por otro lado, el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, aseguró hoy que la Eurocámara está “satisfecha” con el acuerdo del “brexit” y que, “si todo va bien”, se votará a principios de 2019, cuando la Eurocámara reciba todos los documentos oficiales. EFE