Los memes son un nuevo medio de comunicación, dice el mexicano Memelas

Eduard Ribas i Admetlla

México, 6 dic (EFE).- No es fácil encontrar a un joven mexicano que no haya reído con algún meme de Memelas de Orizaba, un popular personaje de internet que considera que estas imágenes virales con contenido humorístico se han convertido en “un nuevo medio de comunicación”.

“Cada día están más de moda. Abres un noticiero o un periódico y hay memes (…). Ya es un nuevo medio de comunicación, un formato de comunicación nuevo”, dijo a Efe Memelas de Orizaba tras inaugurar el Museo del Meme, una fresca y divertida exposición temporal que se exhibirá este fin de semana en Ciudad de México.

La cara detrás de Memelas, que tiene unos 250.000 seguidores en Instagram, es Eduardo. Este joven de 28 años es originario de la ciudad de Orizaba, en el oriental estado de Veracruz, donde es popular un platillo llamado memela.

“Empecé completamente como un hobby; al principio abrí una cuenta para compartir memes con mis amigos”, recordó Memelas de Orizaba, quien vio sorprendido cómo su cuenta experimentaba un crecimiento “muy rápido” en cuanto a número de seguidores.

Cuando llevaba poco más de un año con su cuenta, en la que vuelca chistes de política, amor o aspectos más banales, decidió dejarlo todo y dedicarse por completo al mundo de los memes.

“Llegó un momento que me quitaba mucho tiempo y ya no podía ser considerado un hobby, y tuve que tomar la decisión de irme hacia aquí”, contó Memelas, quien ya lleva seis meses viviendo exclusivamente del humor en internet e incluso dispone de un representante personal.

Cada día, Memelas de Orizaba cuelga en su cuenta entre 30 y 50 imágenes humorísticas, algunas rescatadas de otras cuentas de internet y otras de elaboración propia, que reciben decenas de miles de interacciones por parte de los usuarios.

“No tengo filtro”, aseguró entre risas, y recordó que un día llegó a colgar alrededor de 120 memes coincidiendo con un debate de los candidatos a las elecciones presidenciales mexicanas del 1 de julio.

Tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador como su predecesor, Enrique Peña Nieto, son caras habituales en las parodias que cuelga Memelas. De hecho, a pocos días de dejar la Presidencia, Peña Nieto declaró a través de Instagram que Memelas lo iba a extrañar.

Pero Memelas de Orizaba tiene muy claro que si hay un personaje favorito en sus memes es la cantante de “Oops, I did it again”: “Britney Spears en todas sus temáticas y todas su circunstancias nunca me va a dejar de dar risa. De hecho en mi cuenta no hay día que no haya un meme de Britney Spears”, dijo.

Dicho y hecho. Minutos después de la entrevista, Eduardo colgó un mosaico con imágenes de la cantante pop en las que su aspecto físico se va degradando y lo compara con la evolución desde que ingresas en la universidad hasta que tienes que entregar la tesis.

Y es que está convencido de que los mejores memes son aquellos en que “todo el mundo se puede identificar”, con independencia de las edades y circunstancias de cada uno. “El más dirigible posible y el más comercial es el más exitoso”, sostuvo.

Memelas también se declaró “obsesionado” con los memes de una niña dentro de un coche con cara de extrañeza y los dientes separados. Precisamente, esta es una de las imágenes que recoge el Museo del Meme, donde se reinterpretan famosos iconos de internet.

Durante este fin de semana se podrán observar en esta exposición algunos famosos memes convertidos en escultura, como el velociraptor pensador, la famosa llama del “Ola ke hase” o la cara de maldad conocida como “troll face”.

Memelas de Orizaba, que se encargará de los recorridos de la exposición, sostuvo que los memes son exitosos porque sirven de “distracción” ante “las cosas superpesadas” que se observan en las redes sociales.

“Yo siempre he dicho que no me tomo las redes sociales en serio. Es como esta idead de burlarme de todo y reírme de todo, la sátira y darle la vuelta. Es una distracción. En la noche todo el mundo llega a casa y va a ver memes y a reírse”, concluyó. EFE