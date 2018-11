Los narcos usan la corrupción en Latinoamérica para llegar a los políticos

Bogotá, 15 nov (EFE).- La creciente corrupción en los Gobiernos latinoamericanos es uno de los principales intereses de los narcotraficantes para “penetrar” en la política, según denunció hoy en Bogotá el director de InSight Crime, Jeremy McDermott.

“Están más interesados en el dinero que en las balas”, subrayó a Efe McDermott, que hoy participó en el Seminario Evolución del Crimen Trasnacional Organizado en las Américas, realizado por la Universidad del Rosario y la fundación InSight Crime.

Al respecto, añadió que este aumento de la corrupción está “cuestionando” la “legitimidad” de los Estados en Latinoamérica y la eficiencia de la democracia, lo que se refleja en el triunfo del presidente de EE.UU., Donald Trump, y en la victoria electoral de Jair Bolsonaro en Brasil.

“A esta cuarta generación de ‘narcos’ no les gusta la violencia y no tienen un origen sicario: No son ‘Don Berna’ o el ‘Chapo’ Guzmán”, argumentó, y añadió que los narcotraficantes de hoy son “los hijos o los nietos de los sicarios” que recibieron educación.

Para el responsable de InSight Crime, el narcotráfico en Colombia ya no se camufla en el conflicto armado del país, lo que provoca más “fragmentación” y que el tráfico de drogas se divida entre actores regionales, intermediarios y los “traficantes de alta gama”, a los que califica como “invisibles” y de los que dice que piensan “como hombres de negocios”.

Los expertos que participaron en el foro también alertaron del riesgo de la diversificación y “atomización” del crimen organizado en todo el continente americano, así como del aumento del tráfico y del consumo de drogas sintéticas, como el opioide fentanilo.

Por otro lado, el codirector de InSight Crime, Steven Dudley, responsabilizó a estas nuevas drogas sintéticas de más de 50.000 muertes en Estados Unidos.

El decreto promulgado por el presidente de Colombia, Iván Duque, que habilita la incautación de “cualquier dosis de droga” también fue objeto de debate en el seminario.

La profesora de la Universidad de Massachusetts en Lowell (Estados Unidos) Angélica Durán manifestó que esta medida tendrá un “impacto negativo” porque “pone los recursos donde no debe” y puede llevar a una “burocratización” de la lucha antidroga. EFE