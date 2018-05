Los “orteguistas” sacan a la calle a sus comandantes para conquistar la paz

Patricia Pernas

Managua, 30 may (EFE).- “Daniel fue elegido por el pueblo y no se irá hasta que el pueblo lo saque. Y no lo sacaremos. ¡Qué lo tengan claro!”. Ronaldo, uno de los miles de “orteguistas” que ha salido hoy a la calle a prestarle su apoyo al Gobierno de Nicaragua acompañados de sus “comandantes” más leales, lo tiene claro: Hay un complot contra Ortega.

Contra ello protestan miles de personas desde la rotonda Hugo Chávez, el símbolo de poder de la vicepresidenta y primera dama, Rosario Murillo. Ahí salieron amparados y resguardados por los comandantes amigos -el Che Guevara, Fidel Castro o el mismísimo Hugo Chávez- para perseguir la “revolución cristiana, socialista y solidaria”. La paz.

En esta marcha son amigos de pocas palabras. Casi no hay pancartas ni mensajes, pero las banderas del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) se mueven en el cielo al son de una música reivindicativa y de lucha para llamar a la unión del pueblo.

Un joven presenta “al mismísimo” Chávez, que llegó este miércoles desde Venezuela. Es una figura de plástico de pequeño tamaño que levanta al cielo de forma desafiante y presuntuosa, mientras un hombre ofrece tatuajes con mensajes de los ídolos de las revoluciones.

En el fondo, un vendedor enseña las consignas y las caras de esta lucha: “¡Que viva Nicaragua, bendita y siempre libre”, “Tiempos de victoria, por gracia de Dios”, “Soy Sandinista y nadie me lo quita” o “En Nicaragua siempre será 19”, en honor al triunfo de la revolución sandinista sobre la dictadura de Somoza.

“Vengo a darle el apoyo a nuestro Gobierno. Al comandante Daniel Ortega, porque él ha restituido los derechos de todos los nicaragüenses. Él no ha excluido a nadie y el nicaragüense lo que quiere hoy en día es la paz”, asegura a Acan-Efe José Alberto López.

Su único deseo, y el de todos ellos, es el de recuperar “la paz” que durante 11 años ha reinado en Nicaragua. Una plegaria que han alzado a Dios para solucionar esta “situación crítica” siguiendo los “ejemplos de lucha” de Castro, Ortega o El Che: los “héroes” de Latinoamérica.

También Wendy Espinosa ha orado y cantado por la paz y por las madres nicaragüenses, que hoy celebran su día. Con bailes en honor a esos héroes y mártires que representan “a la paz y a la juventud”.

A ellos también los recuerda otro muchacho, con una gorra negra y una estrella roja de cinco puntas. En sus manos tiene una foto de Ortega de sus inicios, de cuando empezó. Los de ahora quieren “destrozar” todo lo que ha logrado este “comandante de la revolución”.

Y no se lo van a permitir. Ronald advierte que solo el pueblo puede sacar al pueblo y denuncia que el diálogo es “una farsa”, porque a ellos nadie los ha elegido: “Soy 100% sandinista”.

Este plantón en apoyo al Gobierno, que en el último mes y medio ha sufrido duras críticas de represión y violencia, está rodeado de fiesta y de color. Hasta “La Gigantona y el enano cabezón” ha salido con su folclor, los bailes y las coplas a engatusar con sus rimas populares. EFE