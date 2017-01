Los que robaron dinero del pueblo deben regresarlo: Juan Cruz

El presidente del Comité Directivo Municipal del PRD, Juan Cruz Martínez, expresó ante la deuda en que se encuentra el estado que las administraciones pasadas deben responder y regresar el dinero para que sea aplicado en favor de la sociedad.

“No es posible que todo se vaya a quedar así, ellos tienen que pagar, en otros estados se les ha obligado a los que robaron dinero del gobierno a que regresen lo que no les pertenece, no entiendo por qué aquí no se puede hacer lo mismo”, expuso.

Manifestó que los mexicanos están en crisis económica, “es como nos tiene el gobierno, en muchos estados donde los gobiernos acaban de terminar se robaron todo lo que pudieron, dejaron las arcas vacías, en Durango se necesita no solo un castigo para los que saquearon los recursos, sino que regresen el dinero, es requerido para mejorar las condiciones de vida, estamos en momentos críticos, ese dinero se puede usar para programas para niños, jóvenes y adultos que lo necesitan”.

“No podemos esperar mucho del gobierno, necesitamos actuar, no quedarnos callados, el estar callado le ha costado mucho a los duranguenses, muchos viven en pobreza y se va acrecentar”, agregó.

Sobre las audiencias con exfuncionarios por algunas inconsistencias ante Controlaría del Estado el presidente del Comité Directivo Municipal del PRD dijo que no se ha encontrado nada porque no le han escarbado más, “sabemos que sí hay robo, muchos terrenos, recursos desaparecidos, la deuda que dejan casi de 20 mil millones de pesos, se enriquecieron a costillas de los duranguenses”.

“Se requiere que se aplique la Ley, los que robaron que regresen el dinero, porque en otros estados sí se ha recuperado, como en Veracruz”, señaló.

Indicó que como partido se ha planteado a nivel nacional y en Durango que haya una investigación a fondo de los recursos faltantes de cada dependencia, “en todas las instituciones de gobierno hay déficit de millones de pesos, no puede ser que no pase nada”.

Puntualizó que con la entrada del nuevo presidente de Estados Unidos van a regresar muchos duranguenses al estado y no hay condiciones para que todos sean atendidos.