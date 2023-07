Los riesgos de poner a Aispuro en las boletas…

Columna Sena de Negros por: Dionel Sena

Por inverosímil que parezca, ha trascendido que el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, sigue con la obstinación de poner en las boletas al ex gobernador de Durango, José Aispuro Torres, el cual, bajo su gestión, dejó en la quiebra financiera al estado de Durango, lo que lo ha hecho impresentable para volverle a pedir el voto a los duranguenses, algo que por razones que no se entienden, no ha comprendido el líder de Acción Nacional y lo que ya representa una desavenencia dentro del Frente Amplio por México, pues está claro que el jefe político estatal no apoya esa idea y ni la apoyará, por más que le insistan que acepte, por lo que a dicha historia aún le queda mucha cuerda.

Se debe recordar que el ex mandatario enfrenta una serie de expedientes en donde se le investiga por lo que hizo con miles de millones de pesos que por alguna razón, no llegaron a su destino o se dispuso de ellos, tal es el caso de las participaciones a los municipios, la falta de pago a proveedores, las cuotas de los docentes y el fondo de ahorro para el retiro, entre muchas cosas más, que por más que el de Tamazula niegue que tuvo que ver, es innegable que nada de ese sexenio se movía sin que él estuviera enterado, por lo que el fingir demencia en este tipo de casos, no hará que por arte de magia, se borre su pasado y lo pongan en una boleta, pues ni en su partido en lo local lo están apoyando y es por demás entendible.

A partir de lo anterior, suena por demás entendible que el jefe político en el estado esté en desacuerdo con la idea de Marko Cortés y que incluso, ya le ha externado su malestar, por lo que no sería extraño que dicho desacuerdo siga subiendo de tono, pues ni duda cabe que Esteban Villegas Villarreal, es uno de los principales referentes del PRI a nivel nacional y su opinión, tendrá un peso específico llegado el momento y es algo que debería contemplar el líder nacional del PAN, antes de tomar una decisión, de la cual, pudiera arrepentirse y cuyos costos políticos y electorales serían inconmensurables, de lo cual no hay la menor duda.

Se sabe que el “Güero” forjó una muy buena “relación” con Marko Cortés y este algo le debe, como para seguirlo protegiendo o insistiendo en que José Rosas Aispuro deba ser candidato por esa alianza el próximo año, por lo que la lógica indicaría que, debería ser por una Senaduría y además por la vía plurinominal para protegerlo lo más posible, pues está claro el repudio que la mayor parte del electorado extendería hacia él y por consiguiente, al partido o partidos que vaya abanderando, lo que iría en deterioro de la coalición del Frente Amplio por México, algo que saben tanto Mario Salazar Madera, como Arturo Yañez Cuellar y el propio Miguel Ángel Lazalde, por lo que se duda que alguno de los tres vayan a apoyar dicha postulación.

Al tiempo…

