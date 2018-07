Los simpatizantes de Ortega se movilizan en Managua en defensa de su Gobierno

Managua, 4 jul (EFE).- Miles de simpatizantes del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, y del oficialista Frente Sandinista para la Liberación Nacional (FSLN) se concentraron hoy en la plaza Hugo Chávez de Managua para mostrar su apoyo al Gobierno.

“Soy actriz, teatrista gracias a este Gobierno porque nos dio posibilidades para estudiar. Aquí estoy, esta es mi manera de decir gracias y, ‘sí, adelante'”, contó a Efe Maite Obregón, quien acudió a la marcha con una enorme marioneta que ondeaba las banderas de Nicaragua y del FSLN.

A su alrededor, se multiplicaban los cárteles con eslóganes en pro del Gobierno como “diálogo y no violencia”, “viva la paz, viva el amor”, “vamos ganando la paz” o “de frente con el Frente” (Sandinista).

Los simpatizantes se congregaron alrededor de la efigie gigante de Hugo Chávez con uniforme militar que corona la plaza, escoltado por un cartel con la foto de Ortega, su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo, acompañados del eslogan “Nicaragua: cristiana, socialista y solidaria”.

Allí, muchos de ellos criticaron la oleada de protestas que comenzó el pasado 18 de abril en un estallido popular, cuya represión se ha saldado hasta el momento con la muerte de más de 300 personas.

En este sentido, Obregón comentó que muchas familias están “aguantando hambre” o no han podido acudir a sus citas médicas “por esa manera de protesta, de poner ‘tranques’ (barricadas) en las calles”.

“No lo veo correcto, tenemos que dialogar, que entendernos y tenemos muertos, nos duele porque son hermanos nicaragüenses”, aseguró.

Nicaragua atraviesa la crisis sociopolítica más sangrienta desde la década de 1980, con Daniel Ortega también como presidente, que ha dejado 309 muertos y más de 2.500 heridos, según un informe de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH) publicado este martes.

La mayoría de esos muertos han caído en los ataques perpetrados por Policías y unidades paramilitares, las “fuerzas combinadas” como suelen ser denominados.

Sin embargo, la simpatizante orteguista Arlen Loaiciga aseguró a Efe que eso no es “represión ninguna porque si a mí me dan, yo doy, si no me dan, no doy”.

Al desgranar sus críticas fue todavía más dura con los 25 menores asesinados a manos de las “fuerzas combinadas” sandinistas, formadas por parapolicías y antimotines, además de policías y paramilitares.

“Esos niños que han muerto, ¿donde está la responsabilidad de las madres y de los padres? Porque un niño de 15 años tiene que estar en su casa”, aseveró

Pese a su discurso belicista, aseveró que ellos solo quieren “la paz”.

“La que teníamos antes del 18 de abril, antes de que vinieran unos muchachitos con el grito de ‘dictadura’, donde no hay (dictadura)”, concluye mientras a su alrededor truenan los morteros artesanales de sus correligionarios. EFE