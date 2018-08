Los ‘Swan’, a una carta en la jornada final; el ‘Bribón’, ‘rey’ de los J80

Palma, 3 ago (EFE).- La regata costera de la 37ª Copa del Rey Mapfre, disputada en las tres divisiones Swan (50,45 y 42) ha provocado que la jornada final de este sábado sea decisiva para las tres en las dos mangas previstas, que serán de infarto. Con un recorrido de unas 23 millas (44 km) por la bahía de Palma con salida en el centro de la bahía hacia una boya de desmarque al sur, virando al norte hacia una boya en Illetas y al suroeste hasta la isla de Toro para volver al noreste hacia el punto de salida, la costera, bajo viento del suroeste ('Embat') ha sido muy competida. La victoria ha sido para el 'OneGroup' alemán de Stefan Heidenreich, tras tres horas de dura lucha, seguido por el 'Earlybird' de su compatriota Hendrik Brandis y el tricampeón olímpico Jochen Schuemann, que se ha convertido en el nuevo líder de la división,con un punto de ventaja sobre el 'Niramo' de Soke Meier y Jesper Bank. El 'Aifos 500' de la Armada Española, con el Rey Felipe VI como patrón, ha sido séptimo a unos seis minutos del vencedor y se mantiene sexto en la general. La 'batalla' está en todo lo alto en los Swan45, ya que el 'Elena Nova' del alemán Christian Plump, segundo en la costera por detrás del vencedor, el 'Autmotions holandés de Lennard Van Deveren, ha empatado en el liderato con el K-Force holandés de Jan de Kraker y mañana se lo jugaran a una carta en la jornada final. El 'Natalia' del rumano George Breiloiu ha vencido en la costera de los Swan 42, seguido del 'Selene' italiano de Massimo del Campo, que se mantiene líder de la división, pero solo tiene cuatro puntos de ventaja sobre el 'Pez de Abril' del murciano José María Meseguer, tercero hoy y que empata en el segundo puesto con el barco rumano; Meseguer puede revalidar su victoria del año pasado. El 'Stig' italiano de Alessandro Rombelli ha dado un paso de gigante para proclamarse vencedor de la división Melges 40. En las tres mangas de hoy ha ido de mas a menos con un quinto, un cuarto y un primer puesto, lo que le ha valido para seguir como líder con cinco puntos de ventaja sobre el 'Sikon' hispano-japonés de Yukihiro Ishida que, con dos primeros y un cuarto puesto, le ha recortado cuatro puntos para ponerse segundo. Este sábado, el papel del táctico del 'Sikon', el mallorquín Manu Weiler, será clave en las tres mangas que restan, sin olvidar que el 'Vitamina' italiano de Andrea Lacorte, empatado con él en el segundo puesto también tiene sus opciones al triunfo final. Aunque restarán aún cinco mangas en la maratoniana competición de los catamaranes 'voladores' GC32, que hoy han disputado otras cinco mangas cortas (de unos 20-25 minutos de duración) sigue la 'batalla' entre el 'Ineos' británico de Leigh Mac Millan, que lidera la flota con seis puntos de ventaja sobre el 'Norauto' francés de Franck Cammas. Cammas y sus hombres han fallado con un séptimo en la primera manga de este viernes. Posteriormente, un segundo, un tercero y dos primeros en las últimas mangas del día, le permite seguir aspirando mañana al triunfo en las cinco mangas que restan. Aún así la potente tripulación de Leigh MacMillan, relevo de Ben Ainslie en el 'Ineos' se está mostrando muy regular. Este viernes ha sumando tres terceros, un primero y un segundo puesto. Pase lo que pase, el 'Norauto' seguirá siendo líder del Cricuito Europeo GC32. El 'Bríbón Movistar' del barcelonés Marc de Antonio tiene a su alcance poder revalidar el título en las dos mangas previstas en la jornada final de este sábado. Este viernes ha dado el paso definitivo al sumar un primero y un tercer puesto en las dos mangas disputadas y supera ahora en ocho puntos a su inmediato seguidor, el 'New Territories' de Alexei Semenov y Hugo Rocha, que no ha tenido su día con un quinto y un sexto puesto. Resultados y clasificaciones al término de la 5ª jornada -Club Swan 50 (9 mangas disputadas/1 descarte) .1. Earlybird (GER) Hendrik Brandis 24 puntos .1. Niramo (GER) Sonke Meier 25 .3. OneGroup (GBR) Stefan Heidenreich 30 ..... .6. Aifos 500 (ESP) El Rey Felipe VI 37 -MRW Swan 45 (9 mangas/1 descarte) .1. Elena Nova (GER) Christian Plump 18 puntos ... K-Force (HOL) Jan de Kraker 18 .3. Porrón IX (ESP) Luis Senis 19 -Club Swan 42 (9 mangas/1 descarte) .1. Selene (ITA) Massimo de Campo 19 puntos .2. Pez de Abril (ESP) José María Meseguer 23 ,,, Natalia (RUM) Georges Brailoiu 23 - Herbalife J80 (10 mangas/1 descarte) .1. Bribón Movistar (ESP) Marc de Antonio 18 puntos .2. New Territories (RUS) Alexei Semenov 26 .3. Garatu (ESP) Iker Almándoz 77,8 -Melges 40 (9 mangas disputadas/1 descarte) .1. Stig (ITA) Alessandro Rombelli 16 puntos .2. Sikon (ESP/JON) Yukihiro Ishida 21 ... Vitamina-Cetilar (ITA) Andrea Lacorte 21 -GC32 (15 mangas disputadas) .1. Ineos (GBR) Leigh McMillan 33 puntos .2. Norauto (FRA) Franck Cammas 39 .3. Argo (EE.UU.) Jason Carroll 59 EFE