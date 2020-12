Luchan restaurantes por pagar aguinaldos

El presidente de Canirac, Miguel Camacho Herrera, señaló que muchos de los empresarios están luchando por pagar las prestaciones de fin de año y aguinaldos a sus trabajadores, ya que a pesar de la activación económica que se dio hace dos semanas no ha sido suficiente debido a las deudas atrasadas que la mayoría de ellos venían arrastrando.

“Seguramente sí va a haber quien no pueda pero platicando con los empleados y con la gente estamos todos ahorita en un entendido y un acuerdo de que estamos dentro de una pandemia, si bien no va a ser lo suficiente todos estos días que han pasado en esta activación que se dio hace dos semanas, por todo lo que traemos arrastrando dese hace ya 10 meses, estoy seguro que la gente y los empleados están haciendo su negociación para poderlo cumplir en tiempo y forma dentro de lo que estemos negociando, si bien sabemos que el último día es hoy, espero que todos lo estemos cumpliendo, si no vamos a ver quién esté negociando con los empleados que están en toda la disposición porque saben por lo que estamos pasando los empresarios”, expuso.

“No quisiéramos mas préstamos o más deudas, pocos somos sujetos a un préstamo en el banco a estas alturas, ya que casi todos estamos dentro del Buró de Crédito por lo mismo, lo que menos queremos en estos momentos es un préstamo porque no sabemos si lo podremos pagar en enero, esperamos que con estos días y después del 24 baje la movilidad para que también bajen los picos de la pandemia, ya que volver a un semáforo rojo dentro de la entidad sería catastrófico para el sector restaurantero”, finalizó el presidente de Canirac.

