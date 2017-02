Luis Matos: “Este equipo es especial”

“No sé que es, pero este equipo es especial y de los juegos grandes, cuando, o ganas o te vas a la casa. Ya cumplimos hoy pero todavía no terminamos, aquí hay que ganar mañana para llevar ese campeonato a Puerto Rico”, dijo el manejador.

Después de clasificarse por los pelos a la semifinal con una victoria y tres derrotas, los puertorriqueños vencieron este lunes 9-6 a Venezuela en un duelo de final dramático, después del cual Matos celebró la posibilidad de acabar la racha de su país de 17 años sin ganar la serie caribeña.

“Será el juego final, la adrenalina va a estar en ‘highest’ (en lo más alto), debemos calmar esa adrenalina y usarla de forma positiva. Todo el mundo está ready (listo) para mañana, es el último juego, en Serie del Caribe y Puerto Rico no gana hace tiempo”, señaló.

Ante las Águilas de Zulia los puertorriqueños llegaron a tener una ventaja de 8-1, sin embargo el rival descontó poco a poco, puso la pizarra 9-6 y llenó las bases sin ‘outs’ en la novena entrada en la que, después de recibir tres ‘hits’, el relevista dominicano Ricardo Gómez retiró a tres rivales en fila.

“Puse a (Miguel) Mejía a calentar pero se lo dije a Gómez después del juego, me iba a morir con él aunque en Puerto Rico me lincharan. Mis respetos hacia él porque es un ‘cerrador’ tremendo, sí le hacían todas las carreras nos íbamos a casa, pero no lo iba a quitar”, dijo al referirse al lanzador que salvó la victoria.

Matos dijo que ayer, cuando se produjo un triple empate entre venezolanos, mexicanos y cubanos, en el momento de decidir el pareo con una fórmula sofisticada, todos querían enfrentar a Puerto Rico, pero eso no ‘pico’ al grupo porque los peloteros están concentrados y no necesitan eso.

“Estábamos en el hotel esperando el último detalle, nos cambiaron tres rivales, el último fue Venezuela; la Confederación tiene sus reglas y nosotros la respetamos, esperamos hasta que nos dijeron que era Venezuela y pudimos dar un buen espectáculo”, concluyó. EFE