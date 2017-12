Lula: “No quiero pasar a la historia como un inocente condenado”

Sao Paulo, 20 dic (EFE).- El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva afirmó que no quiere pasar a la historia como un “inocente condenado” cuando falta poco más de un mes para que un tribunal de segunda instancia le juzgue sobre el caso de corrupción por el que ya fue sentenciado a nueve años y medio de prisión.

“Mi voluntad es salir como mi atestado de inocencia el día 24 (de enero). Si no es ese día, recurrir porque no quiero pasar a la historia como un inocente condenado. Prefiero moralmente condenar a quien me juzgó, condenar parte de la prensa que mintió tres años seguidos contra mí”, dijo Lula en un encuentro con periodistas locales.

La octava sala del Tribunal Regional de la 4ª Región (TRF4), con sede en la ciudad de Porto Alegre, decidirá si ratifica o no la condena que le fue impuesta al exmandatario en primera instancia en un proceso relacionado con la trama corrupta destapada en el interior de la petrolera estatal Petrobras.

En ese proceso, uno de los siete que Lula enfrenta en la Justicia, el juez federal Sergio Moro, encargado del caso Petrobras, dio por comprobado que la constructora OAS entregó a Lula un apartamento en el balneario paulista de Guarujá a cambio de ser favorecida en los contratos con la petrolera.

“Mi condena será la negación de la Justicia porque la Justicia va a tener que hacer un esfuerzo monumental para transformar una mentira en verdad y juzgar una persona que no cometió crimen”, apuntó el líder del Partido de los Trabajadores (PT), quien negó tener miedo a ser detenido.

En su opinión, la sentencia de Moro es “casi una broma” y remarcó que tiene “la tranquilidad” de que será absuelto en segunda instancia.

“Tengo hasta el día 24 para esperar a que alguien diga cuál fue el crimen que cometí (…) No voy a permitir que un juez me llame ladrón, o un fiscal.”, añadió el que fue presidente de Brasil entre 2003 y 2010 y que hoy está acorralado por la Justicia.

El juicio del próximo día 24 de enero cobra una especial relevancia ya que si el tribunal ratifica la condena -o la aumenta-, tal decisión puede impedir su eventual candidatura para las elecciones presidenciales de octubre de 2018, a las que Lula ya ha manifestado su deseo de presentarse.

“Yo estaré como candidato si el partido lo quiere porque, en el fondo, es el PT el que va a decidir hasta el día en que una instancia (de la Justicia) diga que no puedo ser candidato”, expresó.

Lula es líder destacado en todos los sondeos de intención de votos divulgados hasta la fecha.

Según una encuesta elaborada por la firma Datafolha y difundida este mes, el antiguo dirigente sindical obtendría el 34 % de los votos en la primera vuelta y alrededor del 50 % en la segunda contra cualquiera de los posibles adversarios.

Además, su imagen de cara al elector mejora, pues un sondeo realizado por el instituto Ibope y divulgado hoy apunta a que el 45 % de los brasileños la aprueba, lo que supone el mejor resultado para el expresidente desde el inicio de la serie histórica.

“Tengo la certeza absoluta de que lo que va a vencer es la inocencia de un ser humano que solo tiene un problema en este momento: tener más posibilidades de ser presidente que los otros”, declaró Lula. EFE