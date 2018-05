Lupus una enfermedad que presenta en mayor propensión en las mujeres

Durante el 2017 en el Seguro Social Delegación Durango se brindaron mil 893 consultas a pacientes por este diagnóstico

El Lupus Eritematoso Sistémico es una enfermedad que puede afectar a cualquier órgano, a cualquier sistema, a las articulaciones y a los músculos, es decir, puede afectar a cualquier parte del cuerpo, señalan médicos especialistas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en la Delegación Durango.

Se trata de una enfermedad reumática sistémica autoinmune, ya que es el propio sistema inmunitario el que ataca a los órganos y a los tejidos destruyéndolos; durante el 2017 en el Seguro Social Delegación Durango se brindaron mil 893 consultas a pacientes por este diagnóstico, de los cuales mil 385 son subsecuentes y 21 acudieron a consulta por primera y se les detectó esta patología.

Existen tantos tipos de lupus como enfermos de él porque es un padecimiento diverso, es decir, no existen dos enfermos de lupus iguales, aunque es una afección que puede padecer todo el mundo, las mujeres están más expuestas y son más vulnerables, manifiestan los galenos del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Al tratarse de una enfermedad que puede afectar a cualquier órgano o parte del cuerpo, los síntomas son muy amplios pero siempre hay unos más comunes que otros, por ejemplo el dolor muscular, que es uno de los primeros síntomas del lupus, y aparece durante el transcurso de toda la enfermedad,

Rigidez en las articulaciones es el síntoma más común entre los pacientes que sufren lupus, padecer dolor o hinchazón en las muñecas, tobillos, codos, axilas, la artritis es bastante normal porque la enfermedad ataca directamente a las articulaciones que se muestran adoloridas, hinchadas y rígidas.

El síntoma más conocido de todos consiste en la erupción y enrojecimiento de la piel de la cara, en la zona de alrededor de la nariz y en las mejillas, este síntoma lo sufren la mayoría de los afectados por la enfermedad y empeora al exponerse al sol. La caída de cabello es otro de los síntomas comunes que los enfermos de lupus comienzan a padecer, al darse cuenta que su cabello es cada vez más pobre, tienen menos cantidad y sufren alopecia.

Cuando se complica, aparecen problemas cardiacos y pulmonares, ya que la enfermedad afecta en ocasiones la capa que reviste el corazón, se inflama y puede originar una pericarditis, en el caso de los pulmones pasa exactamente igual, pero en este caso deriva en una pleuritis, estas dos tienen como síntoma principal la fiebre y el dolor en el pecho.

El lupus afecta también el sistema sanguíneo por lo que los vasos sanguíneos no van a funcionar de manera correcta y la sangre no circula como debiera, esto va a provocar que las extremidades como las manos y los pies no reciban bien la sangre en sus puntos más lejanos y por lo tanto presentan un color morado.

La mayoría de los síntomas que presenta la enfermedad son bastantes comunes en otras enfermedades por lo que el diagnostico puede llegar a dificultarse, por otro lado, esta enfermedad aparece y desaparece dependiendo de varios factores, va surgiendo como por brotes, por lo que puede ser que el paciente tenga épocas mejores y momentos peores, derivado de lo anterior hay que tener en cuenta y cuidar la exposición al sol, ya que esto va a empeorar de manera significativa la enfermedad, por lo que los especialistas del Seguro Social recomiendan evitarlo a toda costa.

En el caso de que se sospeche padecer la enfermedad, es mejor acudir de inmediato a la Unidad de Medicina Familiar (UMF) que corresponda para que el médico familiar realice una revisión y determine si la padece o no, y en caso de resultar positivo, conocer en qué estado se encuentra y como afecta a nuestro organismo para poder tomar medidas cuanto antes.