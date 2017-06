Lynyrd Skynyrd demanda a un exbatería por planear una película sobre la banda

Los Angeles (EE.UU.), 19 jun (EFE).- El grupo de rock Lynyrd Skynyrd, muy conocido por el tema “Sweet Home Alabama”, demandó a su exbatería Artimus Pyle por sus planes para realizar un filme biográfico sobre la banda y el accidente de avión en el que murieron varios de sus miembros, informó hoy la revista Rolling Stone.

Lynyrd Skynyrd alcanzó el estrellato en la década de 1970 gracias a joyas del rock sureño como los discos “Pronounced ‘Leh-‘nérd ‘Skin-‘nérd” (1973) y “Second Helping” (1974).

Sin embargo, su trayectoria se vio trágicamente interrumpida por un accidente de avión en 1977 en el que murieron los músicos Ronnie Van Zant, Steve Gaines y Cassie Gaines.

Diez años después, Lynyrd Skynyrd volvieron a la carretera y los estudios de grabación con una formación que varió con el tiempo.

Artimus Pyle, batería de la banda durante los años 70 que sobrevivió al accidente y que finalmente fue despedido de Lynyrd Skynyrd en 1991, se encuentra preparando un “biopic” titulado “Street Survivors: The True Story of the Lynyrd Skynyrd Plane Crash”.

De acuerdo con la demanda presentada el pasado viernes en Nueva York, esta película podría violar un acuerdo legal entre los miembros del grupo para poder explotar sus vivencias individuales, pero en ningún caso la historia de Lynyrd Skynyrd como banda.

La denuncia también sostiene que la cinta podría mostrar “un retrato impreciso o sesgado” de Lynyrd Skynyrd trazado solo a través del punto de vista de Pyle y disfrazado como “la verdadera historia” del conjunto.

El guitarrista Gary Rossington, el cantante Johnny Van Zant (hermano del fallecido líder de Lynyrd Skynyrd, Ronnie Van Zant) y varios herederos de otros integrantes de la banda que fallecieron en el accidente de avión se encuentran entre los denunciantes.

En una entrevista concedida al medio especializado en cine Deadline en 2016, Pyle aseguró que quería llevar a cabo una película que contara el “repentino” ascenso y caída de Lynyrd Skynyrd y que retratara a sus compañeros de banda como eran: “gente divertida y real” que amaba la música. EFE