M5S llama a la movilización pacífica en protesta a la decisión de Mattarella

Roma, 28 may (EFE).- El líder del Movimiento Cinco Estrellas (M5S), Luigi Di Maio, llamó hoy a las bases y a los votantes de su formación para que se movilicen pacíficamente contra el veto del jefe del Estado, Sergio Mattarella, al euroescéptico Paolo Savona como ministro de Economía, que ha impedido formar un Gobierno entre el M5S y la ultraderechista Liga.

Di Maio ha grabado un vídeo que ha publicado en la red social de Facebook en el que ha anunciado que el populista y antisistema Cinco Estrellas prepara una movilización para el 2 de junio en Roma, jornada en la que se celebra la Fiesta de la República italiana.

Además, ha pedido a sus simpatizantes que cuelguen en las próximas horas desde las ventanas de sus casas banderas de Italia para demostrar “el orgullo de ser ciudadanos italianos” y que publiquen en las redes sociales mensajes de rechazo a la decisión del presidente de la República con la etiqueta “mi voto cuenta”.

Mattarella vetó el domingo a Savona, de 81 años, como ministro de Economía en un posible Gobierno para Italia, por sus posturas contrarias al euro, lo que provocó que el jurista Giuseppe Conte renunciara a intentar impulsar un proyecto para dirigir Italia.

El presidente de la República ha encargado hoy esta tarea al exdirigente del Fondo Monetario Internacional (FMI) Carlo Cottarelli, lo que ha provocado una gran división entre los políticos y la opinión pública, pues hay quien considera que Mattarella ha defendido las instituciones italianas y otros que dicen que ha perjudicado la democracia.

Di Maio reiteró que su grupo presentará ante el Parlamento lo que se conoce como “acto de acusación”, un proceso de destitución contra el Jefe de Estado por haber impedido la formación del Gobierno.

En su opinión, Mattarella ha vetado sin justificación razonable la figura elegida por dos formaciones que obtuvieron en las elecciones del 4 de marzo más del 50 % de los votos y que mantienen la mayoría en el Parlamento.

Según Di Maio, ha bloqueado un mandato “del M5S, que ha sido votado por 11 millones de italianos, un gobierno que habría tenido la mayoría absoluta del parlamento gracias a un acuerdo firmado con la Liga”.

“En lugar de eso, ha decidido poner en un gobierno a técnicos, que no han obtenido ningún voto y con la seguridad de que no tendrán la mayoría en el Parlamento. Tendremos un gobierno no solo no votado por el pueblo, si no tampoco por el Parlamento”, dijo, al tiempo que calificó este escenario de “vergonzoso”.

El líder del M5S también se ha referido a las caídas de la Bolsa de Milán, que han superado el 2 % en algunos momentos del día, y a la prima de riesgo (que mide el diferencial entre el bono alemán a diez años y el italiano en el mismo periodo) que se ha colocado por encima de los 230 puntos básicos.

“Los mercados están preocupados por la incertidumbre, por la inestabilidad. Si hubiera nacido un gobierno político con unas ideas claras no habría habido ningún problema”, argumentó.

Finalmente, pidió a los italianos que se hagan oír y les adelantó que el partido organizará “manifestaciones en las principales ciudades italianas” en los próximos días.

“La verdad es que no nos querían en el Gobierno (…) Ahora es la hora de la movilización. Nosotros llegaremos al Gobierno, es una promesa”, ha concluido. EFE