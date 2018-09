Machín: “Mis jugadores han estado de diez”

Sevilla, 26 sep (EFE).- El técnico del Sevilla, Pablo Machín, se mostró exultante tras golear 3-0 al Real Madrid y felicitó “por el esfuerzo” a sus jugadores, sobre los que destacó que “han estado de diez”, con “mayor equilibrio” que en otras citas y con “eficacia arriba”, no dejaron siquiera, añadió, que los madridistas “entraran en el partido”.

En la sala de prensa del Ramón Sánchez Pizjuán, Machín se mostró “satisfecho por la implicación de los jugadores”, pese a que la “plaga de lesiones” hace que estén “jugando los mismos”, además de estar compitiendo desde final de julio con las previas europeas, con lo que “es de mucho mérito el esfuerzo que están haciendo”.

“Esperemos que lo sigamos manteniendo, pues ahora hay una batalla importante en Eibar y necesitamos la energía de todos. Lo más importante de la victoria es que es la primera en liga en el Sánchez Pizjuán y luego, al ser ante el Real Madrid, hace que tenga una repercusión mayor, aunque los puntos son los mismos”, afirmó.

Para el soriano, el Sevilla, con 14 goles marcados en sus últimos tres partidos, “hoy ha sido un equipo mucho más equilibrado” y la clave también ha estado en hacer pronto el primer gol, defender “muy juntos dejando pocos espacios a las espaldas” y ser “muy eficaces arriba” por la “determinación y convicción de querer hacer gol”.

“Nos ha salido un partido prácticamente redondo, no es que el Madrid no haya tenido su día, sino que nosotros no les hemos dejado siquiera ni que entraran en el partido”, subrayó el entrenador sevillista, que espera que la lesión del brasileño Guilherme Arana, sustituido al quejarse de los isquiotibiliales, no sea importante.

También consideró que “hay que ser honestos y consecuentes” y que, tras este 3-0 ante el Real Madrid, deben “estar muy cerca del techo del Sevilla”, pues se midieron con “uno de los mejores equipos del mundo” y sus jugadores estuvieron “francamente bien”.

Machín aseveró que “el esfuerzo es innegociable y el equipo lo está teniendo en todos los partidos, y eso es de alabar”, como dijo que también hicieron esta noche en una segunda mitad que ya estuvo “enormemente condicionada por el resultado”.

Añadió que con el gol anulado a Luka Modric “el VAR, más que favorecer al Sevilla, ha impartido justicia”, un sistema del que precisó que les perjudicó dos veces en otras jornadas y entonces dijo que creía que “no se interpretó bien lo que había pasado”, pero también se mostró “seguro de que sería bueno para el fútbol”. EFE