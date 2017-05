Macri anuncia un programa de inserción laboral en acto junto a sindicalistas

Buenos Aires, 1 may (EFE).- El presidente de Argentina, Mauricio Macri, anunció hoy, en un acto junto a sindicalistas por el Día del Trabajo, el lanzamiento de un programa de inserción laboral que beneficiará a más de 400.000 personas que ya son favorecidas con planes sociales del Estado.

“Estamos hablando de cientos de miles de argentinos a los que les abrimos una puerta, que vuelvan a ser parte porque los necesitamos”, señaló Macri en un acto organizado por la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), al que asistió invitado por el titular de esa organización, Gerónimo “Momo” Venegas.

Se trata del programa “Empalme”, que beneficiará a más de 400.000 personas que forman parte de programas nacionales de empleo de los Ministerios de Trabajo y Desarrollo Social, como el Argentina Trabaja, Ellas Hacen y otros de alcance nacional, que podrán cobrar el dinero que perciben por esos planes a través de sus nuevos empleadores.

Como ejemplo, la cartera de Trabajo señaló que si una empresa contrata a un beneficiario del plan Argentina Trabaja con un sueldo neto de 12.000 pesos argentinos (780 dólares) durante dos años, el Estado pagará a esa firma el monto de ese plan, que hoy equivale a 4.030 pesos argentinos por mes (260 dólares).

“Que todos aquellos que tengan algún plan puedan entrar a trabajar sin perderlo”, confió Macri.

La ayuda económica se mantendrá durante dos años y el trabajador podrá mantenerla aunque finalice la relación laboral.

El jefe de Estado argentino agregó que el empleo “es una de las cosas más importantes” que pasa en la vida y “ayuda a crecer, a conocer a otros, a hacer amigos, a progresar, a dar dignidad, a levantar la autoestima, a elegir, a dar el ejemplo a nuestro hijos y hacerle un aporte al país que queremos”.

Además, Macri, quien estuvo acompañado por numerosos miembros de su Gobierno, citó al expresidente Juan Domingo Perón (1946-1955 y 1973-1974) para recordar una de sus premisas: que “la estrella polar de un país tiene que ser la productividad” y que “cada argentino tiene por lo menos que producir lo mismo que consume”.

“Nosotros podemos hacer mucho más que eso”, agregó, para reiterar que “no va más el país de la ventajita, no va más el país de la patota (pandilla), no va más el país con comportamientos mafiosos y no hay dueño de la Argentina”.

“Porque la Argentina es de todos los argentinos y no me voy a bancar (apoyar) a ninguno que nos quiera llevar por delante, porque yo estoy acá por ustedes, no para defender a ningún mafioso”, subrayó Macri, quien asumió el cargo en diciembre de 2015 tras los 12 años de Gobiernos peronistas de Néstor Kirchner (2003-2007) y su esposa, Cristina Fernández (2007-2015).

A lo largo de este lunes, diversas organizaciones sociales y políticas realizaron marchas y actos en el marco de la conmemoración del Primero de Mayo.

Entre ellas, la Confederación General de los Trabajadores, la central sindical más importante del país, realizó un multitudinario acto a puerta cerrada en el que varios de los representantes de la organización pronunciaron discursos con fuertes críticas al Ejecutivo macrista. EFE