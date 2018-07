Macri dice que le gustaría que Almirón sea el seleccionador de Argentina

Buenos Aires, 30 jul (EFE).- El presidente de Argentina, Mauricio Macri, dijo este lunes que le gustaría que Jorge Almirón, entrenador del Atlético Nacional colombiano, asuma como seleccionador de Argentina en reemplazo de Jorge Sampaoli.

“Los consagrados están en Europa. Y entre los jóvenes, Almirón. Los equipos que él dirigió marcan algo distinto. Sí, me gusta Almirón. No sé si lo ayudo o no con esto. No tengo injerencia en ese tipo de cosas”, dijo Macri durante un evento en la céntrica provincia de Córdoba.

Almirón tuvo un exitoso paso por Lanús, donde ganó en 2016 la Liga, la Copa Bicentenario y la Supercopa Argentina.

En diciembre de 2017 asumió en el Atlético Nacional y este año perdió la final de la Liga colombiana y de la Supercopa de ese país.

Almirón tiene buena relación con Macri e incluso jugó algunos partidos amistosos con el mandatario en la residencia presidencial.

El entrenador habló esta tarde con Radio Rivadavia y dijo que, para él, Diego Simeone, técnico del Atlético de Madrid, es el “candidato natural”.

“(Mauricio) Pochettino también está trabajando muy bien. (Marcelo) Gallardo (River Plate) y Guillermo (Barros Schelotto, Boca Juniors) están manejando bien a los equipos más grandes. Entre esos cuatro debería estar el próximo director técnico”, aseguró.

Este jueves la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) comenzará a analizar los posibles candidatos en la reunión del comité ejecutivo. EFE