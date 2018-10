Macri recibe al equipo argentino de los JJOO de la Juventud de Buenos Aires

Buenos Aires, 2 oct (EFE).- El presidente argentino, Mauricio Macri, recibió hoy a los 141 miembros del equipo argentino de los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, que ya conviven en la Villa Olímpica junto con los representantes de los demás países, a falta de cuatro días para la apertura de la cita.

En un acto celebrado a las puertas de la residencia de los jóvenes deportistas, Macri destacó que los Juegos van a ser “una fiesta única” para la capital argentina y “toda una experiencia” para el país, que acogerá su primer evento de carácter olímpico, y para los atletas, a los que deseó suerte para sus pruebas.

“Todo no se puede ganar, pero se entrenaron para competir con profesionalismo, con seriedad y representando a la Argentina, que debe ser un honor pocas veces visto, una alegría que debe ser única y me muero de envidia como deportista que he sido siempre”, dijo el presidente en un acto celebrado a las puertas de la Villa Olímpica.

Según la organización, en estos terceros Juegos Olímpicos de la Juventud participarán 4.012 deportistas entre los 15 y los 18 años, la mitad mujeres y la mitad hombres, procedentes de 206 países.

Habrá 32 disciplinas y la ceremonia inaugural será el próximo sábado, abierta al público y con su epicentro en el Obelisco porteño, sobre la avenida 9 de Julio, por primera vez fuera de un estadio en un evento olímpico.

Cerca de la mitad de los deportistas ya llegó a Buenos Aires, según fuentes de la organización, mientras que el resto lo hará en los próximos días.

Diversos puntos de Buenos Aires acogerán las pruebas de los Juegos, que se celebrarán del 6 al 14 de junio, mientras en los alrededores de alguna de las sedes, como el estadio de tenis Mary Terán de Weiss, aún finalizan los retoques para que esté todo listo a tiempo.

Macri destacó la finalización a tiempo de la Villa Olímpica, una “meta alcanzada” para una candidatura que él impulsó cuando era jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, cargo que ahora ocupa Horacio Rodríguez Larreta, quien en el acto recordó que los edificios de la Villa se convertirán después en viviendas sociales, en una de las zonas más humildes de Buenos Aires, Villa Soldati.

“Ahora el equipo son ustedes, tenemos que mostrarle al mundo lo que somos capaces de hacer los argentinos”, dijo Rodríguez Larreta.

El presidente del Comité Olímpico Argentino y organizador de los Juegos, Gerardo Werthein, consideró que la Villa Olímpica “se compara con las mejores” que él visitó y deseó “lo mejor” a los representantes argentinos, después de destacar el papel que jugó el actual presidente para lograr ser sede, en la votación en 2013.

“Recién le preguntaba a Gerardo cuándo fue (la votación), porque pasan tantas cosas en este lindo país…”, afirmó Macri durante su discurso ante la delegación argentina. EFE