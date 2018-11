Macron dice que el acuerdo UE-Mercosur depende de la posición de Bolsonaro

Buenos Aires, 29 nov (EFE).- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo hoy en Buenos Aires que para que su país apoye un acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur, deben “plantearse” si el cambio de Gobierno en Brasil, con Jair Bolsonaro al frente, implica algún cambio en la política climática.

Macron recalcó que él no es “favorable a que se firmen acuerdos comerciales amplios con potencias que no respetan el acuerdo de París y que lo anunciaron así”, en referencia a las declaraciones contra los Acuerdos de París que Bolsonaro hizo en campaña y que comprometen la posición común del bloque del Mercosur respecto al cambio climático.

El presidente francés realizó estas declaraciones en una rueda de prensa conjunta con su homólogo argentino, Mauricio Macri, tras su reunión bilateral celebrada antes de que ambos mandatarios participen en la Cumbre del G20 que se desarrollará en la capital argentina durante este viernes y sábado.

“Yo me coloco en una posición que le pido a mis actores económicos y a mis trabajadores esfuerzos para adaptarse (…), pero iríamos a firmar acuerdos comerciales con países que no respetarían el acuerdo. Así no se puede avanzar”, dijo el gobernante francés.

La UE y el Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay) negocian este acuerdo basado en tres pilares -el diálogo político, la cooperación y el libre comercio- desde 2000.

Al contrario de las dudas que mostró con Brasil, Macron afirmó que con Argentina pretende “avanzar” y añadió que el Ejecutivo de Macri sigue “un rumbo muy claro económicamente y socialmente”, después de recordar que Francia apoyó al país austral con el crédito de 57.000 millones de dólares que Argentina cerró con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Asimismo, explicó que en su relación con Argentina desean crear “un foro económico bilateral” para que las empresas medianas de ambos países tengan “más inversión cruzada” en sectores como innovación y turismo.

Después del encuentro, ambos presidentes marcharán a la localidad bonaerense de Tigre, en el delta de río Paraná, para realizar un almuerzo oficial.

Además de Macron, este miércoles, los primeros en iniciar su visita a Argentina fueron el príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán, y el primer ministro de Singapur, Lee Hsien Loong.

Sobre el papel de la reunión del G20, Macron indicó que espera que triunfe el espíritu de “diálogo y cooperación”, al tiempo que destacó que con los Estados Unidos del presidente Donald Trump tiene una relación “fácil y fluida” en temas como seguridad y lucha contra el terrorismo pero “desacuerdos” en la visión del comercio y el clima. EFE