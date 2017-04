Madre de Bachelet “respalda” libertad de condenado por asesinato de su marido

Santiago de Chile, 27 abr (EFE).- La madre de la presidenta Michelle Bachelet, Angela Jeria, “respaldó” este jueves la libertad de uno de los asesinos de su marido, el general Alberto Bachelet, que según los médicos del penal donde purgaba condena, padece demencia mixta.

“Las personas que no están en condiciones buenas de salud, que en realidad ya no saben siquiera de qué es su vida, no tiene sentido que sigan presas” señaló la madre de la mandataria a la salida del acto de aniversario de Carabineros de Chile, realizado en Santiago.

La excarcelación se le otorgó al coronel en retiro de la Fuerza Aérea de Chile, Edgar Ceballos, quien cumplía condena por el asesinato y torturas del general Bachelet, en 1974 durante la dictadura militar de Augusto Pinochet.

Jeria agregó que “no hablo de perdón, porque el perdón es cuando se lo piden y nadie me lo pidió a mí nunca, sino lo que yo creo de la vida y las personas. Respeto a todas las personas”, apostilló.

La madre de la jefa de Estado hacía alusión a la petición de familiares de detenidos por violaciones a los derechos humanos, quienes han solicitado a la justicia la liberación de algunos de ellos que se encuentran con problemas de salud.

El general Bachelet, quien se negó a unirse al golpe militar que encabezó Pinochet el 11 de septiembre de 1973 para derrocar al Gobierno del presidente Salvador Allende, murió en una cárcel de Santiago el 12 de marzo de 1974, debilitado por las torturas que sufría periódicamente.

El padre de la presidenta de Chile era sacado periódicamente de la cárcel y llevado a la Academia de Guerra Aérea (AGA), donde era torturado por oficiales de esa institución, algunos de ellos antiguos subordinados suyos.

Según el informe de su muerte, Alberto Bachelet, de 50 años, falleció a causa de “un paro cardiorrespiratorio producto de la mala condición física y psicológica en que había quedado”.

Durante la dictadura de Pinochet, según datos oficiales, unos 3.200 chilenos murieron a manos de agentes del Estado, de los que 1.192 figuran aún como detenidos desaparecidos, mientras otros 33.000 fueron torturados y encarcelados por causas políticas. EFE