Maduro apunta otra vez a EEUU por crisis en Venezuela, donde murió otro joven

Caracas, 21 may (EFE).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, señaló otra vez a “la mano imperialista” del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de estar detrás de las protestas que enfrenta su Gobierno, mientras se confirmó hoy la muerte de otro joven que elevó a al menos 47 los fallecidos en manifestaciones.

Tras 51 días de conflictividad social, Maduro llamó a una “gran jornada de amor” y denunció, con vídeos de manifestaciones y de protestas contra presuntos chavistas en el exterior, la “agresión fascista” de la oposición, que hoy cifró en 120 los heridos por la represión a las marchas de ayer en Caracas y sus zonas aledañas.

También este sábado un joven de 23 años murió al recibir un disparo en el pecho durante una protesta en el estado Trujillo (oeste) que fue atacada por “personas armadas”, informó hoy la Fiscalía, que confirmó que dos personas más sufrieron heridas.

“Donald Trump tiene sus manos infectadas y metidas a fondo en esta conspiración y esta agresión que tiene como objetivo tomar el control político en Venezuela, recolonizar a Venezuela”, denunció el gobernante en su programa “Domingos con Maduro”, que fue transmitido en parte en cadena obligatoria de radio y televisión.

Maduro, arropado por decenas de trabajadores del Metro de Caracas, donde se desempeñó como conductor, instó a la Fiscalía, a la Defensoría del Pueblo y al Poder Judicial a sumar esfuerzos para condenar y hacer justicia ante la “violencia” y “persecución” de sus opositores.

“Unamos esfuerzos para que haya justicia (…) todas las instituciones del país condenemos la violencia, la intolerancia, la persecución”, sostuvo el jefe de Estado, que invitó al chavismo para el próximo martes a una “gran marcha por la paz”.

Venezuela enfrenta desde el pasado 1 de abril una ola de protestas convocadas por la oposición y el mismo Gobierno después de que el Supremo asumiera las funciones de la Asamblea Nacional (AN, legislativo unicameral).

Pese a que el Supremo se retractó en parte de la medida no logró detener las protestas que se iniciaron para exigir la convocatoria a elecciones generales, aunque con los días se ha intensificado el llamado a favor de la salida de Maduro, en el poder desde 2013.

Maduro reiteró hoy el camino de la Asamblea Nacional Constituyente como salida a la crisis que sacude al país y anticipó que “es irreversible”, aunque un rector del Consejo Nacional Electoral (CNE) señaló que ese proceso ha avanzado “poco”.

“La Constituyente va, llueva, truene o relampaguee”, sentenció Maduro, que el 1 de mayo llamó al “poder constituyente originario” para que convoque a un proceso Constituyente como vía para lograr la paz y vencer “el golpe de Estado” del que acusa a la oposición.

Defendió este mecanismo como “el espacio más democrático que puede un país imaginarse” y dijo esperar que en Estados Unidos se pudiera convocar a una Constituyente.

Pero el rector del CNE, Luis Emilio Rondón, el único de los cinco miembros de esa entidad que es crítico con el chavismo, indicó que están a la espera “de que los propios promotores” de la Constituyente consignen “las bases comiciales”, que describió como “los aspectos de funcionamiento” de la Asamblea Constituyente.

Detalló que esas bases definen la “forma de elección de los constituyentistas”, cómo sería esa representación, tiempo de funcionamiento de esa instancia, entre otros.

Rondón se refirió también a la necesidad de que el CNE convoque a las elecciones regionales al advertir que ese organismo “se mantiene en deuda con los venezolanos”.

“Abrir el proceso que debió celebrarse desde el año pasado de esta elección regional seguramente contribuiría enormemente a aliviar toda esta tensión política”, argumentó, y recordó que para diciembre se esperan los comicios de alcaldes.

Por su parte, la oposición denunció que al menos 120 personas resultaron heridas este sábado en la jornada de manifestaciones que se vivió en el Área Metropolitana de Caracas, tres de las cuales permanecen en “estado clínico delicado”.

En tanto que la Cruz Roja Venezolana informó que en los últimos 50 días ha atendido 268 pacientes en el país, “fundamentalmente heridos por impacto de perdigones, impactos de proyectiles, contusiones generales, quemaduras y afecciones respiratorias”.

El diputado opositor Tomás Guanipa agradeció “al pueblo venezolano la lucha que ha tenido” y lo llamó a que continúe en las calles hasta que “el golpe de Estado continuado” que, según él, lleva a cabo el Gobierno, “sea revertido totalmente”.

“No hay lacrimógena, no hay perdigón, no hay metra (canica), no hay bala que pueda contra la conciencia del pueblo venezolano”, subrayó. EFE