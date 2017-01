Maduro asegura ha cumplido acuerdos en diálogo y llama a oposición a sentarse

“Nosotros hemos cumplido, y lo puedo demostrar, en privado y en público con el texto en la mano”, dijo Maduro a periodistas desde el palacio presidencial de Miraflores y agregó: “Yo aspiro que la mesa de diálogo, que continúa sus funciones esta semana, reciba en su seno a los delegados de la oposición, y la oposición cumpla la letra firmada”.

El presidente señaló que es la oposición representada en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) la que no ha cumplido los acuerdos entre los que se cuenta, señaló, “acatar la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y regularizar la Asamblea Nacional (AN, Parlamento)” que asegura se mantiene “en desacato”.

Insistió en que los actos del Parlamento, de contundente mayoría opositora, son nulos por el hecho de que su directiva no acató la orden del TSJ de desistir en la incorporación de tres diputados indígenas cuya elección fue señalada como fraudulenta por parte del chavismo.

“Por culpa de ellos, de su desacato, han autodisuelto la Asamblea y hoy la Asamblea es menos que un punto muerto del país ¿o no? quien respeta la Asamblea en este país hoy por hoy”, dijo.

Aseveró que “la MUD está obligada a sentarse a conversar” y a buscar junto al oficialismo “caminos para la paz del país” mientras respeta al TSJ, a la Constitución “y a respetar y a reconocer al presidente constitucional y legítimo de este país”.

El secretario ejecutivo de la MUD, Jesús Torrealba, ha dicho que no retomará el diálogo hasta tanto el Gobierno de Maduro no cumpla con los acuerdos que se han establecido en estas reuniones y que no ve condiciones óptimas para restablecer las conversaciones al tiempo que señaló que este proceso debe tener un nuevo formato.

Torrealba celebró la visita que, se espera, harán a Venezuela esta semana el secretario general de Unasur, el expresidente colombiano Ernesto Samper, y el enviado del Vaticano para que “verifiquen el no cumplimiento de los acuerdos” y para que diseñen “juntos” un nuevo formato de diálogo más “transparente”.

El miércoles pasado Torrealba recordó que el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolín, envió una carta a los representantes del Gobierno y de la oposición venezolana a principios de diciembre pasado en la que instaba al cumplimiento de los acuerdos establecidos en esas conversaciones.

Señaló que los cuatro acuerdos abarcan “cuatro áreas muy claras” que son “la libertad de los presos políticos, respeto al Parlamento de mayoría opositora, atención a las víctimas de la crisis humanitaria y por supuesto el acuerdo en torno a un calendario electoral” que permita un cambio de Gobierno. EFE