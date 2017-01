Maduro dice que todos los venezolanos deben tener el “carnet de la patria”

“Todo el mundo tiene que sacarse el carnet de la patria porque esto nos va a permitir saber, mujer, joven, hombre, trabajador, nos va a permitir saber quien está beneficiado de qué misión, quién no está beneficiado (…) nos va a permitir capturar algunos estafadores que hay por ahí”, dijo Maduro.

El presidente hizo el comentario desde un acto en el céntrico estado Miranda trasmitido en cadena obligatoria de radio y televisión en el que señaló que con este carnet el Gobierno va a “transformar la revolución social y a construir un nuevo poder popular en Venezuela”.

Explicó que este proceso de carnetización se realizará en las plazas Bolívar de todo el país y que en los próximos días serán instalados 10.000 puntos de inscripción “fijos y móviles”.

Comentó que esta tarjeta permitirá detectar a “estafadores” que dicen formar parte de los estatales Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) para “robar al pueblo” con la venta de alimentos regulados.

Para Maduro, el registro “va a ser el inicio de un nuevo poder popular para ir a la conquista de grandes victorias sociales, económicas y políticas”.

El dos veces candidato a la Presidencia de Venezuela Henrique Capriles dijo hoy desde un acto que encabezó como gobernador del estado Miranda que “el carnet de la patria” es un “chantaje político”.

Según Capriles este registro incidirá en la distribución de las bolsas de comida de los CLAP por lo que son una manera de “manipular” con la entrega de alimentos.

“Ahora vienen con una carnetización para que la gente vaya a sacárselo, porque si no lo hacen no tendrán comida (…) la gente siente que si protesta le van a quitar la bolsa de comida”, dijo y agregó: “Tenemos que derrotar el miedo, no tengamos miedo, porque con este Gobierno cada vez vamos a tener menos comida”. EFE