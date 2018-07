Maduro insiste en que desea un diálogo permanente con “restos” de oposición

Caracas, 28 jul (EFE).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, insistió hoy en que desea mantener un diálogo permanente con los “restos” de la oposición, tras señalar que “no existe”, y pidió a los militantes del gobernante Partido Socialista Unido (PSUV) un “diálogo social” con las “bases” del antichavismo.

“Tenemos que perseverar en la línea número uno, la del diálogo y la paz nacional, el diálogo en la diversidad. Me gustaría reunirme con la oposición venezolana, pero cuando veo por ahí no veo a nadie, pero inclusive me gustaría reunirme con los restos de la oposición”, dijo en la instalación oficial del IV congreso del PSUV.

El gobernante, que pidió al partido invitar a los chavistas que critican su gestión a este congreso en el que se discuten propuestas económicas y políticas para el país, pidió “buscar a los vecinos opositores” para establecer un “diálogo social con las bases” del antichavismo “que se quedaron sin partido” y “sin líderes”.

Maduro llamó “cobarde” al exjefe del Parlamento, el opositor Julio Borges, por irse a “vivir”, según él, a Colombia.

Pese a que el jefe de Estado venezolano dijo esto e insistió, en un discurso de más de tres horas, que el congreso del partido debe ser “puertas abiertas”, Maduro señaló que no invitaba a este evento a la oposición porque “no existe”.

“Yo no voy más allá en la convocatoria amplia porque no existe oposición, yo no puedo decir ahorita al congreso del partido que inviten a voceros de la oposición, escuchemos su critica porque no existe oposición en Venezuela, desaparecieron”, indicó.

El Gobierno chavista y la oposición venezolana, que actualmente se encuentra disgregada en lo político y cuyos líderes están presos inhabilitados o en el exilio, han mantenido reuniones de diálogo en diversas ocasiones que han culminado sin acuerdos.

El más reciente fue el celebrado en República Dominicana entre finales de 2017 y principios de este año, sin que, nuevamente se llegara a un acuerdo entre las partes.

En su declaración de hoy, Maduro también pidió la “construcción de un sistema de fuerzas” que vaya “más allá los partidos políticos” y pidió a la alianza de partidos chavistas Gran Polo Patriótico, de la que ha recibido criticas, “un voto de confianza”, al tiempo que señaló que hay que “cerrar filas en defensa de la revolución”. EFE