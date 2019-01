Maduro introduce nuevos “factores de corrección” a su polémico plan económico

Caracas, 14 ene (EFE).- El presidente venezolano, Nicolás Maduro, introdujo hoy nuevos “factores de corrección” al controvertido paquete económico que lanzó en agosto pasado, y que expertos, opositores y empresarios han rechazado por considerarlo impertinente y combustible para la hiperinflación del país.



Entre los anuncios del mandatario, hechos en una plenaria de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), un foro integrado solo por chavistas y no reconocido por varios gobiernos del mundo, resaltan otro aumento del salario mínimo y la promesa de una sustancial recuperación del bombeo en la industria petrolera, clave en la economía del país caribeño.



Además, ha dicho que sacudirá el conglomerado de empresas estatales, casi todas en números rojos por causa de la corrupción y la indolencia, según ha reconocido este lunes el propio gobernante.



La medida más comentada es también la más repetida: con el de hoy, Maduro ha aumentado el salario mínimo 26 desde 2013, cuando se hizo de la Presidencia.



La decisión dejó el ingreso básico, que es la norma en la Administración Pública, en 18.000 bolívares o casi 21 dólares a la tasa de cambio oficial, que condenan a los cerca de cuatro millones de trabajadores que lo perciben a la pobreza extrema según Naciones Unidas, que fijó en 1,20 dólares diarios el umbral de la miseria.



Asimismo, indicó que su Gobierno mantendrá el pago del “diferencial” del salario en las empresas privadas que así lo soliciten, un plan que inició en agosto pasado y cuya duración estaba estimada para solo 3 meses.



Según Maduro, esta medida tiene la finalidad de “quitarles la excusa” a los empresarios de que el aumento es “causa de inflación”.



En Venezuela, el salario mínimo se calcula en “medio petro”, una unidad de cuenta que nació como moneda virtual con respaldo en un bloque de la Faja Petrolífera del Orinoco -donde se encuentran los mayores depósitos de crudo del planeta-, pero ahora se maneja como un certificado de ahorro.



El presidente venezolano, que inició el jueves un nuevo mandato que cuya legitimidad no reconocen la oposición y parte de la comunidad internacional, elevó hoy el petro desde los 9.000 hasta los 36.000 bolívares, o 41,75 dólares de acuerdo al mercado oficial.



Maduro también dijo que aspira elevar la producción petrolera del país más de 300 % antes de que finalice su nuevo período en 2025, y llevarla hasta los 5.000.000 de barriles por día.



Según la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep), que cita a fuentes secundarias, el bombeo venezolano se situó en 1,137 millones de barriles por día durante noviembre pasado.



Maduro señaló que usará el esquema de empresas de capital mixto para elevar la producción, un modelo que ya puso en práctica su antecesor y mentor político, el fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013).



“Ese es mi concepto, no tengo otro (…), todos los campos (de explotación) están abiertos a capital mixto, a recuperación compartida”, dijo.



Explicó que abrir la industria a los capitales internacionales será necesario para “traer la tecnología” que necesita la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), y que la soberanía del país estará “garantizada”.



Venezuela es el país con las mayores reservas probadas de crudo en el planeta, pero atraviesa una severa crisis económica y su bombeo actual es el más bajo de los últimos 30 años, a excepción de varios meses entre finales de 2002 y principios de 2003, cuando una huelga en Pdvsa desplomó la producción hasta menos de 100.000 barriles diarios.



Aunque Maduro achacó hoy la caída del bombeo a las “mafias” internas, el capítulo Venezuela de la ONG Transparencia Internacional señaló en su informe del pasado noviembre a la politización y pésima gestión como los principales causantes del desplome.



De acuerdo con la ONG, “más que una caída coyuntural de la producción petrolera, durante los últimos cinco años ha ocurrido una destrucción de la capacidad productiva de la industria”.



Otra de las promesas del presidente fue reformar el controlado sistema cambiario de Venezuela, que desde 2003 reserva al Estado la administración y adjudicación de las divisas.



Con todo, no ofreció mayores detalles al respecto, pese a adelantar que pretende introducir “nuevas ideas”. EFE



