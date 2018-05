Maduro liberará opositores presos y aceptará ayuda humanitaria, dice Bertucci

Caracas, 23 may (EFE).- El excandidato presidencial venezolano Javier Bertucci aseguró hoy que el jefe de Estado, Nicolás Maduro, con quien sostuvo un encuentro, realizará anuncios mañana de liberación de opositores presos y permitirá la ayuda humanitaria para que ingresen al país los alimentos y medicinas que escasean.

“El presidente se comprometió a que mañana mismo va a hacer declaraciones de los presos políticos y va a hacer liberaciones, según el caso, de los presos políticos”, dijo Bertucci tras salir de una reunión con Maduro en el palacio presidencial de Miraflores en Caracas.

Asimismo, aseguró que en el encuentro, Maduro “aprobó de alguna forma” o “sugirió que estaba dispuesto a que viniera la ayuda de afuera del país para atender a nuestra población en el área de alimentos y en el área de medicinas”.

“Cosa que vamos a empezar a hacer a partir de mañana, a tratar de conseguir esta alimentación y estas medicinas que nuestro pueblo necesita”, agregó el expastor evangélico.

Bertucci, que quedó en tercer lugar en las elecciones presidenciales de Venezuela con 988.761 votos, indicó también que solicitó a Maduro una “respuesta concreta” sobre las denuncias de “puntos rojos” (carpas de proselitismo político) para la “compra de votos” durante las elecciones del domingo.

“Y si son positivas (las respuestas), pues eso traería confianza con el sistema electoral venezolano y podríamos pensar en las próximas elecciones, claro que sí, pero hay que generar esta confianza en el electorado”, apuntó.

El excandidato afirmó que está dispuesto a dialogar, a reunirse con Maduro y a hacer “lo que sea” para generar las “respuestas” que necesita el país.

Bertucci, que aseguró en distintas ocasiones que no se reuniría con Maduro hasta que no se abriera el canal humanitario, dijo esto tras salir de la reunión con el jefe de Estado que no ofreció declaraciones.

Por su parte, el ministro de Comunicación del Gobierno venezolano, Jorge Rodríguez, indicó que la reunión entre Bertucci y Maduro fue “fructífera” y pidió al pueblo venezolano “acostumbrarse” a este tipo de encuentros, pues formarán parte del “diálogo profundo” con los sectores el país.

“Un diálogo donde nos podamos decir las cosas más duras en un clima constructivo (…) la mayor de la atención recibió (Bertucci) por parte de nuestro presidente”, afirmó.

Maduro dijo ayer, tras ser proclamado como presidente para el período 2019-2025, que a partir de este miércoles comenzaba un diálogo con todos los sectores del país y extendió la invitación a los sectores que se le oponen.

En ese mismo acto, el mandatario venezolano, que obtuvo más de seis millones de votos en las elecciones del domingo bajo un censo de 20,5 millones, pidió a la oficialista Asamblea Constituyente revisar los casos de los opositores que se encuentran en prisión para concederles beneficios procesales, y caminar así hacia “un gobierno de reconciliación”.

Precisó que estos beneficios no alcanzarán a “asesinos” e instó a los constituyentes que forman parte de este grupo de trabajo elaborar cuanto antes las propuestas para él evaluar las concesiones. EFE