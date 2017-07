Maduro reitera llamado para “acuerdo nacional de paz” tras consulta opositora

Caracas, 17 jul (EFE).- El presidente reiteró hoy su llamado a un diálogo político para lograr “un gran acuerdo nacional de paz”, un día después de que la oposición realizara una consulta en la que participaron más de 7,5 millones de venezolanos para rechazar el cambio de Constitución que impulsa su Gobierno.

“A pesar de la insensatez de la oposición venezolana les ratifico mi llamado al diálogo por la paz, al diálogo político, mi disposición absoluta a que continúen las conversaciones que se han iniciado y a que eso fructifique en un gran acuerdo nacional de paz, de trabajo, de prosperidad”, dijo desde el palacio presidencial en Caracas.

Maduro, que dijo hoy haber asumido el título de “campeón mundial de la paz”, ratificó su llamamiento a conversar con la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) pese a su “fraude, mala intención” y “perversidad”.

“Además de que sirven a una causa extranjera son cobardes, no me importa, es mi opinión que tengo sobre ustedes, pero a pesar de nuestras diferencias, nosotros no podemos dirimirlas a bala, con violencia, con quema. Todas nuestras diferencias las debemos dirimir con la palabra”, sostuvo.

El jefe de Estado aseguró estar dispuesto a “dialogar siempre” y advirtió a los opositores que “el tiempo se les va”.

El primer vicepresidente del Parlamento, el opositor Freddy Guevara, exhortó en nombre de la MUD al Gobierno a “leer adecuadamente” los resultados de la consulta opositora de este domingo.

Guevara se mostró dispuesto a discutir soluciones a la “tragedia colectiva” que vive el país si Maduro retira la propuesta de elegir el 30 de julio una Asamblea Nacional Constituyente para cambiar el ordenamiento jurídico y se restablece el “orden constitucional” en el país.

Tras la consulta del domingo, varios países de la región, la Unión Europea y Estados Unidos han pedido a Maduro que retire su proyecto de Asamblea Nacional Constituyente, que fue activado sin un referendo previo.

Maduro, en respuesta, ha asegurado que “no existe fuerza en la tierra” que lo intimide. EFE