Maestras universitarias publican artículo en el Journal of Applied Business and Economics

Las maestras en derecho Gabriela Guadalupe Valles Santillán y Karen Flores Maciel, profesoras-investigadoras de tiempo completo de la Universidad Juárez del Estado de Durango e integrantes del Cuerpo Académico Consolidado “Aspectos Constitucionales en la Reforma del Estado Mexicano” (UJED-CA-46), publicaron en el Journal of Applied Business and Economics un artículo científico.

El título del artículo científico es “Millennials: new environments and the human righttowork”, que centra el análisis en el derecho humano al trabajo, en torno a los ambientes laborales en los que se desenvuelven los Millennials y otras nuevas generaciones.

También el artículo describe las nuevas modalidades para ejercer este derecho humano, como lo son: el teletrabajo, el uso de nuevas tecnologías y el freelance, además se hace alusión a las startups y los ambientes que éstas propician para poner en práctica la creatividad y la innovación en cuestiones laborales y productivas.

El artículo se publicó en la edición del 1 de diciembre de 2020 en el Journal of Applied Business and Economics (ISSN 1499-691X), volumen 22 (8) correspondiente al año 2020 de esta revista científica internacional, indexada en UMI-Proquest-ABI Inform, EBSCOhost, Google Scholar, Cabell´sDirectory, Ulrich´s Listing of Periodicals, Bowkers Publishing Resources, TheNational Library or Canada y en el Australia´s Department of Education, Science and Training.

El trabajo de las destacadas académicas universitarias rinde frutos en cuanto a la línea de generación y aplicación del conocimiento que trabaja el Cuerpo Académico “Aspectos Constituciones en la Reforma del Estado Mexicano”, al que pertenecen.

