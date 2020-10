Maestros vuelven a tomar la SEED por falta del pago de quinquenios

•No se retirarán hasta que planteen una solución favorable.

Avance.- Este lunes, maestros pertenecientes a la CNTE sección 12, decidieron tomar las oficinas de la Secretaria de Educación del Estado, como protesta a las decisiones que se han tomado como ha sido el pago de los quinquenios.

Aseguran no están siendo presupuestados de acuerdo a lo que marca la ley; asimismo como la desaparición de las escuelas de tiempo completo y la basificación de maestros que, por derecho les corresponde.

A la fecha no existe ningún tipo de interés; así manifestaron que, no se retirarán hasta que las autoridades resuelvan estas demandas, recalcando que, ellos solo exigen lo justo y lo que la ley marca ya que no les están haciendo un favor.

