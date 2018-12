Magnate uruguayo lanza precandidatura buscando el “engrandecimiento” del país

Montevideo, 11 dic (EFE).- El magnate uruguayo Juan Sartori lanzó hoy su precandidatura por el opositor Partido Nacional para las elecciones presidenciales de 2019, en la que aseguró que para realizar los sueños “hay que tener coraje” y explicó que el suyo es “contribuir al engrandecimiento” del país.

Durante su discurso, realizado en el teatro Metro de Montevideo, el empresario explicó que su vida siempre se trató de “encarar problemas para resolverlos” y de “asumir retos para superarlos”.

Además, señaló que “siempre quiso” retribuir a su país “la inmensa suerte” de haber nacido en él.

Por otra parte, Sartori remarcó que adelantará una iniciativa para que todos los precandidatos suscriban un pacto de civilidad, convivencia y acatamiento de los resultados.

“He aprendido que la buena aritmética en la política indica que se trata de sumar y no de restar. De multiplicar y no de dividir. De oír y no solamente de hablar. De entender al otro, de entender lo que está pasando y de respetarnos todos”, apuntó.

Sartori, de 37 años, aseguró ser una persona que le gusta “resolver problemas”, “hacer cosas” y lograr que “las buenas ideas se vuelvan realidades”.

“Vengo a ofrecer mi lealtad con el país y la nobleza de mis objetivos, que no son otros que contribuir a un Uruguay más prospero”, concluyó.

El empresario, que tiene distintos negocios en el país y en el exterior, se afilió al derechista Partido Nacional este año por “compartir” las ideas y “valores históricos” de esta fuerza política.

Sartori es uno de los fundadores de Union Agriculture Group y está casado con la multimillonaria rusa Ekaterina Rybolovleva, hija del magnate Dmitri Rybolovlev, dueño del club Mónaco de Francia. EFE