Maguey mezcalero contribuye a recargar mantos acuíferos

Por Javier González Sánchez. Corresponsal

Tecali, Pue., 2 Abr (Notimex).- El maguey mezcalero es una de las especies más recomendables para las zonas o suelos que son tepetatosos, es decir, que tienen poca nutrición y casi piedra, sobre todo porque retienen el agua y con ello se pueden recargar los mantos acuíferos, señaló Ángel Martínez, representante de Conafor.

En entrevista con Notimex, el jefe del Departamento de Restauración de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) en Puebla, en un recorrido por el Ejido Concepción-Cuautla, Tecali, explicó que en el lugar implementaron un proyecto en 27 hectáreas, en donde fueron plantados 750 magueyes mezcaleros por hectárea.

“Aquí tuvieron que hacer tres actividades básicas, una a través de obras de piedra, cordones a curvas de nivel, posteriormente hacer la protección por medio de un cercado con postes e intercalado con malla debido a la presencia de chivos en la zona y se estableció la reforestación”, expuso. Ángel Martínez, jefe del Departamento de Restauración de la Conafor en Puebla, señaló que fue traída la planta de Palmar de Bravo y establecieron 750 plantas por hectárea de maguey mezcalero (potatorum).

Detalló que el maguey como mínimo debe tener seis hojas, el cual colocan en el lugar en que están las obras de suelo en la parte de abajo en donde se retiene la humedad, lo que va a permitir al maguey tener la facilidad de desarrollarse, y la distancia que recomiendan es cada dos metros sobre la línea.

“En cuanto a especie forestal, es una de las especies más recomendable, tiene un mercado, es fuerte y se adapta a este tipo de suelo que prácticamente es un terreno tepetatoso, es un suelo con pocos nutrientes y es la planta que le va a resistir más, es una primera etapa de cambio de uso de suelo del área por las escasas condiciones que tiene”, puntualizó.

“Tepetate, no hay suelo es la roca madre y lo que se va generando, es una fase entre tierra y roca, es decir, como un suelo duro y difícil, tiene poca nutrición, es piedra”, apuntó.

El especialista de la Conafor resaltó que con estos apoyos que ofrece la dependencia federal, primeramente es el captar agua, de ahí que se llevan a cabo este tipo de obras porque requiere, primero, recargar los mantos acuíferos. Martínez Hernández precisó que una vez establecida la vegetación ,como es el caso del maguey, a través de sus raíces va a permitir mayor retención de agua y eso hará que los ríos, así como aguas superficiales se mantienen, además que el subsuelo y los mantos se recarguen.

“Conafor prioriza las regiones y justamente señala que las áreas que deben estar sean las cercanas a la sociedad y núcleos de población, en donde la idea es abastecer a la sociedad y toda población”, explicó.

Señaló que el proyecto inició el año pasado en mayo, primero las obras de suelo con fecha límite el 30 de junio para concluir, posteriormente el cercado y el establecimiento de la planta.

En octubre hicieron la visita para liberar el recurso complementario en donde deberían tener como mínimo un 70 por ciento de sobrevivencia, y lograron un 90 por ciento de sobrevivencia, a un año y tras pasado el invierno se mantienen en un 80 por ciento, de ahí, que van bien y ahora requieren mantenimiento, dijo.

Por su parte, Jorge de Jesús Hernández, comisariado ejidal de Concepción Cuautla, Tecali, en entrevista por separado para Notimex, señaló que el apoyo que reciben por parte de Conafor es el reforestar con el maguey más de 20 hectáreas, y que el trabajo que llevan a cabo es reconocido por la dependencia federal debido a que van bien.

“Ellos nos brindan el apoyo (Conafor) en reforestar y hacer el proyecto que le solicitan, como son las 20 hectáreas de maguey, ellos nos dan el producto y nosotros hacemos el trabajo, lo sembramos y se sienten a gusto porque no los hemos defraudado, hay 90 por ciento de maguey verde, eso quiere decir que hacemos el trabajo para que produzca”, resaltó.

Jorge de Jesús refirió que el maguey lo sembraron hace unos 14 años, al mismo tiempo de puntualizar que no lleva ningún fertilizante, si bien al ponerle crece rápido como milpa, éste no tiene fertilizante, por lo que sí crece y es de calidad, de ponerle fertilizante no orgánico, bajaría la calidad del dulce. Enfatizó que mucha gente llega y compra el agave, pero no quiere con fertilizante, por tanto, lo cultivan donde están los bordos para hacerlo producir.

“Ojalá y el gobierno del estado vea y nos brinde apoyo, aquí se ve la labor que hacemos y nos ayuden junto con Conafor, requerimos vehículos, el Comisariado no tiene recursos”, expresó. Resaltó que son unos 97 ejidatarios son los que participan y la gente ve los resultados de lo que se produce.

De Jesús Hernández dijo que el proyecto va creciendo, al referir que antes les pagaban a 20 pesos la piña, y ahora les pagan por kilo, lo cual les conviene y todos se benefician.

El comisariado ejidal resaltó que llegan compradores de Guadalajara, a los cuales están surtiendo, debido a la calidad que tiene. Añadió que están analizando la posibilidad de ponerle abono de ganado, ya que de esa manera crece rápido con la calidad que requieren. Asimismo, expresaron que buscan sembrar más hectáreas y producir más.