Mäkinen: “No creo que los rallyes vayan a lo eléctrico, necesitamos ruido”

Miguel Ángel Moreno

Vilalba dels Arcs (Tarragona), 26 oct (EFE).- El expiloto finlandés Tommi Mäkinen, cuatro veces campeón del mundo de Rallyes (de 1996 a 1999) y actual director del equipo Toyota Gazoo Racing, aseguró a EFE que no cree que el campeonato vaya a incorporar motores eléctricos, ya que su disciplina requiere “ruido”.

Mäkinen (Puuppola, Finlandia, 1964), ganador de este rally en 1997, dentro de su cuatrienio vencedor a los mandos de un Mitsubishi, es ahora el responsable del equipo que la compañía japonesa Toyota puso en marcha para su retorno al campeonato la temporada pasada.

Pendiente de la evolución de sus tres pilotos, el estonio Ott Tänak, que está en la pelea por el Mundial, y los finlandeses Jari-Matti Latvala y Esapekka Lappi, el excampeón conversó con EFE sobre sus opciones de ganar el campeonato de pilotos y el de constructores, en el que Toyota es líder.

– Pregunta: ¿Qué espera de este RallyRACC de Cataluña-Rally de España, en el que son líderes del Mundial de Constructores y Tänak tiene opciones de ganar en el de pilotos?

– Respuesta: De momento está yendo bastante bien, en las dos primeras especiales tenemos los tiempos más rápidos (Tänak lidera la general en el momento de la conversación), y nos sentimos con confianza, el coche está yendo bien y los pilotos están contentos.

Mañana será un día totalmente diferente, y con las condiciones de lluvia puede ocurrir cualquier cosa. Va a ser muy diferente, seguro, este es un rally muy difícil.

– P: ¿Y en cuanto al título de constructores, que lideran con 20 puntos de ventaja sobre Hyundai?

– R: Por el momento tiene muy buena pinta, queremos seguir adelante e intentar ganar este Rally.

– P: ¿Qué recuerdos tiene del Rally de España como piloto?

– R: Fueron momentos muy buenos. España siempre es un gran rally, con mucha gente, es algo que nos encanta, y es algo que necesitamos. Necesitamos que haya muchos espectadores.

– P: En España tenemos pilotos como Dani Sordo (Hyundai) pero faltan campeones como en su época lo era Carlos Sainz…

– R: Sí, faltan nuevas estrellas. En Finlandia tenemos nuevas estrellas llegando, casos como (Kalle) Rovanperä (Skoda), que va ser la próxima estrella, y hay otros viniendo.

– P: ¿Qué hace falta para conseguir que surjan nuevas estrellas?

– R: Necesitas primero que tener la naturaleza de que te guste hacerlo, y luego tienes que tener objetivos, motivación y talento para avanzar en la buena dirección.

Solo unos pocos de los pilotos llegan a ser estrellas. En Finlandia tenemos estos nuevos pilotos que están tratando avanzar y encontrar su camino, porque no podemos decidir con ellos tienen que ser ellos mismos.

Nosotros tenemos que ayudares a dar su primer paso y veremos qué es lo que consiguen.

– P: En España Fernando Alonso motivó a muchos jóvenes a interesarse por la Fórmula Uno, ¿cree que podría ocurrir lo mismo si se acercara a los rallyes?

– P: ¿Por qué no? Por supuesto, la gente siempre sigue a las grandes estrellas y Fernando definitivamente lo es. Sería algo muy interesante para verlo.

– P: Es su segundo año dirigiendo el equipo Toyota Gazoo Racing, ¿qué balance hace de este periodo y de su relación con la marca?

– R: Está siendo muy prometedor, está yendo todo bien. El año pasado fue un año para aprender y ahora tenemos mucho mejor ritmo, continuamos trabajando duro todos, tanto en Japón como en Alemania y todo el equipo europeo. Está yendo muy bien.

– P: En España, Toyota es reconocida por sus coches híbridos, ¿cree que el Mundial de Rallyes incorporará más partes eléctricas próximamente?

– R: No, creo que no. Habrá algunos cambios pequeños en 2022, pero no creo que vaya en esa línea. Todo el mundo quiere mantener los actuales motores de combustión.

No creo que los rallys vayan a ir hacia coches con partes eléctricas que sean más silenciosos, no lo creo. En los rallyes necesitamos algo de ruido. EFE