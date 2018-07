Mala planeación en obras de la ciudad: Regidora

Las obras de repavimentación que se están llevando a cabo en la capital han sido mal planeadas debido al caos vial que generan, que además se intensificará ya en periodo de vacaciones y en el transcurso de las fiestas de la ciudad, dio a conocer la regidora del PRI, Perla Pacheco Cortez.

Afirmó que es evidente y necesario se le dé mantenimiento a las calles de la capital, pues esto hace que se tenga una ciudad mejor transitada y con mejores calles, en ese aspecto señaló no estar en contra ni con descontento.

Lo que sí señala de manera puntual es lo que considera una mala planeación para llevar a cabo estas obras, pues se observan varias calles de la misma zona cerradas al mismo tiempo, lo que causa un caos vial que altera el orden de los conductores, ya que en horas pico es más notoria esta situación.

“Lo que no es correcto es la planeación, lo que estamos viendo es que son varias calles cerradas al mismo tiempo, por lo tanto, se hace un caos vial impresionante, recordar que estamos en época de graduaciones, en que la gente, familiares de nosotros, comienzan a llegar a la ciudad y vienen a los templos a visitarlos y se encuentran con calles cerradas y un tráfico horrible”, comentó.

Expuso que en muchas de las obras de pavimentación que se están realizando por parte de Obras Públicas Municipales hay fugas, las cuales retrasan aún más el acabado de las calles. Para ella es evidente que no se revisó antes de comenzar a reparar estas vías de la ciudad, ya que evidentemente se nota un desconocimiento de cómo se encontraban antes de la reparación, “es bueno que se le den estos arreglos, pero se tienen que hacer con un proyecto bien organizado en tiempos y una buena planeación”.

En el tema de los empresarios dijo que se estaba viendo cómo han sido afectados ya que no hay manera de que los clientes puedan pasar por esas calles y avenidas, por lo que los negocios están sin clientela, “ellos no pueden fallar con sus colaboradores, con los pagos a los empleados y todo lo que conlleva, si no hay movimiento económico ahorita por supuesto que están batallando”.

Afirmó que por el momento la situación de las lluvias no ha sido un factor de retraso, por el hecho de que aún no comienzan en su totalidad. Mencionó que esta situación no se puede prever, pero las lluvias retrasarían aún más estas obras que para la regidora no era el tiempo correcto de llevarlas a cabo, “lo que se le pide al director de Obras Públicas es que se tenga bien planeada toda esta etapa de repavimentación y no solo utilizar el recurso nada más porque sí”.