Males respiratorios; 70% de consultas en HMN

Por bajas temperaturas que se registran en el estado

Por: Andrei Maldonado

Las enfermedades e infecciones de vías respiratorias continúan siendo el principal motivo de consulta en el Hospital Municipal del Niño (HMN) con aproximadamente el 70 por ciento de los casos atendidos semanalmente, esto derivado de las condiciones propias del ambiente en las cuales imperan las bajas temperaturas.

El nosocomio tiene un promedio de atención de entre 100 y 150 consultas diarias en donde las infecciones respiratorias acaparan la mayor parte del trabajo de piso con padecimientos tales como el resfriado común, la meningitis y la amigdalitis, principalmente, además que una gran parte del trabajo ambulatorio también obedece a casos de influenza y bronconeumonía.

De acuerdo a personal del hospital la demanda de consultas se ha incrementado en últimos días 35 por ciento de manera generalizada en toda la ciudad, pero principalmente en personas que viven en colonias de la periferia, esto tras el descenso de las temperaturas propio de la temporada, por lo cual el trabajo se ha intensificado.

En el caso del área de hospitalización se tiene un índice de ocupación total con hasta 26 menores internados para su revisión durante la semana, lo que ha derivado en un incremento en la atención de urgencias en el hospital con un 100 por ciento de ocupación en área de piso desde hace varios días.

Entre los principales motivos para hospitalización se encuentran bronquiolitis, laringotraquieitis y bronconeumonía, los cuales han sido atendidos sin que presente ningún deceso; asimismo se han podido disminuir los casos de intoxicación por broncoaspiración habiendo tenido solo dos reportes sin pérdidas humanas, índice que los últimos años se ha logrado mantener nulo.

Ante ello las recomendaciones que se hacen a la ciudadanía es no deshacerse de su ropa abrigada ya que aún se tendrá la presencia de varios frentes fríos en la ciudad, por lo que además deberán seguir todos los cuidados propios de la temporada tales como ingerir alimentos ricos en vitamina C, no exponerse a la intemperie y beber agua.