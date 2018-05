Mancini niega que ya haya llegado a un acuerdo con la federación italiana

Moscú, 13 may (EFE).- El italiano Roberto Mancini, técnico del Zenit ruso, negó este domingo que ya haya alcanzado un acuerdo con la Federación Italiana de Fútbol (FIGC), aunque aseguró que le gustaría entrenar a la selección Azurra.

“A día de hoy, no hay ningún acuerdo. No puedo confirmar que me convertiré en el seleccionador de Italia. Pero claro que me gustaría asumir ese puesto”, dijo en rueda de prensa.

También negó que haya mantenido negociaciones con la federación de su país antes de romper el contrato de mutuo acuerdo con el club ruso, que expira este lunes.

“La decisión la tomé hace unos tres meses. En gran medida, la decisión se debe a circunstancias familiares”, explicó.

Mancini lamentó no haber ganado el título de liga -el Zenit fue quinto y quedó fuera de la Liga de Campeones-, pero puso como excusa las lesiones sufridas por jugadores como Kokorin y Kuziáev, y el argentino Mammana.

También negó que hubiera cometido errores de planificación y apeló a la mala suerte para que su equipo no luchara por el título y no alcanzara, como mínimo, las semifinales de la Liga Europa.

El Zenit anunció este domingo, antes de la disputa del último partido de liga ante el SKA Jabarovsk, un acuerdo con Mancini para romper el contrato que les vinculaba por dos temporadas más.

En las últimas semanas la prensa informó profusamente sobre los encuentros entre el técnico del Zenit y el vicepresidente de la FIGC, Alessandro Costacurta, aunque éste matizó que Mancini era sólo uno de los candidatos al puesto de seleccionador.

La selección italiana es, junto a la holandesa, la gran ausente del Mundial de Rusia, ya que fue sorprendentemente apeada en la repesca por Suecia. EFE