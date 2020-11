Manifestantes violaban medidas de sanidad: Bracho

*En riesgo salud de la población por considerarse evento masivo

El director de Seguridad Pública Municipal, Antonio Bracho Marrufo, mencionó que si bien la mayoría de los manifestantes desalojados el miércoles iban de forma pacífica no respetaban medidas como evitar reuniones de más de 10 personas, por lo que al considerarse un evento masivo y que algunos solo querían cerrar la Unidad Administrativa se vieron orillados a utilizar la fuerza pública.

Se dijo dispuesto a que se revise el actuar de los elementos de la corporación, por medio de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, para determinar si hubo algún exceso o el incumplimiento de los protocolos.

Invitó a que el presidente de la CEDH, Marco Güereca, pueda intervenir y verificar la situación que se presentó pues no tienen nada que ocultar ya que siempre han sido transparentes y abiertos a la crítica constructiva.

Externó que los inconformes se negaron al diálogo, empujaron a los trabajadores y evitaron el acceso a las instalaciones. Incluso a una mujer, dirigente de los gimnasios, se le pidió reiteradamente de manera educada que se retirara y al no seguir las indicaciones se procedió con su detención.

Recalcó que Seguridad Pública vigila que se dé cumplimiento a los protocolos y medidas del semáforo rojo, mismas que fueron establecidas por las autoridades a nivel federal, estatal y municipal, por lo que esta manifestación ponía en riesgo la salud de la población, “violaba la normativa de evitar aglomeraciones de más de 10 personas, no cumplía con las medidas sanitarias pues reunía a casi un centenar de manifestantes”.

Dueños de gimnasios denuncian excesos de la autoridad

Por su parte Berenice Zavala, presidenta de la Asociación de Físico Constructivismo y Fitness de Durango (AFFED) quien fue una de las líderes de la manifestación ocurrida el miércoles en la Unidad Administrativa, señaló que hubo muchos excesos por parte de los policías, quienes amedrentaron y golpearon a los compañeros.

“Hubo empujones, golpes, me tenían detenida contra un vidrio y una columna y me empezaron a golpear con la macana en las costillas, mientras que los demás policías hicieron una barrera para que la gente no viera lo que me estaban haciendo, comenzaron a jalonearme, me esposaron y me empujaron contra un muro donde me golpee la cara, todo esto ocurrió frente al director de Seguridad Pública, Antonio Bracho, quien dijo a quiénes se iban a llevar detenidos”, explicó.

Salvador García, también integrante de la AFFED, mencionó que es mentira que estaban bloqueando las entradas de las oficinas para evitar que las personas entraran o se tuviera un funcionamiento correcto, ya que al tener cerrada la entrada principal los propios empleados abrieron una entrada lateral para quienes necesitaban el servicio.

Fueron 5 manifestantes los detenidos, pero no solo eso, sino que consideran fueron violados sus derechos pues estaban de forma pacífica y fueron golpeados por la policía que se supone se encarga de mantener la paz y el orden dentro de la ciudad.

