Mantendrán regidores del PRI, un trabajo con responsabilidad

Presentan su primer informe de labores.

“Nuestros regidores han sido el rostro del PRI”: Luis Enrique Benitez Ojeda

La fracción de regidores del PRI en el municipio de Durango, presentaron este día su primer informe de actividades, donde se destacan por ser la fracción con mayor desempeño al interior del cabildo, llevando un total de 127 propuestas a discusión del pleno, de las cuales, 40 son iniciativas para mejorar los reglamentos; en dicho acto, los seis integrantes de dicha fracción, dejaron en claro que mantendrán un trabajo con responsabilidad.

Teniendo como sede el comité directivo estatal del PRI, Guillermo Ramírez Guzmán, Verónica Gamboa Calderón, Daniela Torres González, Saúl Romero Mendoza, Perla Pacheco Cortez y Alejandro Gutiérrez Delgado, presentan ante los integrantes de su partido, encabezados por el presidente Luis Enrique Benitez Ojeda, y la secretaria general, Alicia Gamboa, los resultados de este primer año de trabajo, donde prevalece el acercamiento constante hacia los ciudadanos.

En este evento donde se contó con la presencia de ex gobernadores, ex presidentes municipales, ex presidentes del partido, así como los representantes de sectores y organizaciones del Revolucionario Institucional, el dirigente estatal, Luis Enrique Benitez, felicitó a los ediles capitalinos por el trabajo que han venido desarrollando, y afirmó que han demostrado en los hechos que han trabajado con más responsabilidad; “han sido el rostro del PRI”, enfatizó.

Al dar la bienvenida, el coordinador de la fracción priista en el cabildo de la capital, Saúl Romero Mendoza, agradeció la asistencia de los militantes priistas y mencionó que mantendrán este ritmo de trabajo, y se dejará en claro que se puede ser una oposición responsable y con propuesta, pues se trata, dijo, de buscarle solución a los problemas de los ciudadanos. Al término de su intervención, se proyectó un video donde se destaca lo realizado en estos primeros 12 meses como regidores.