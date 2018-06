Mantendremos el contacto ciudadano: Salum

Durante la recta final de la campaña al Congreso de la Unión el candidato por la Coalición Por México al Frente Jorge Salum del Palacio manifestó su interés por cerrar esta etapa con total cercanía a la ciudadanía reforzando los recorridos casa por casa y las movilizaciones en los cruceros de la ciudad, con la finalidad de dar a conocer sus propuestas e invitar a la ciudadanía a ejercer su derecho al voto.

Con esto el candidato al distrito 04 manifestó que no se realizará un cierre masivo donde se generan gastos excesivos de campaña, “sí queremos hacer eventos donde mucha de la ciudadanía nos acompañe, pero donde podemos saludarlos y platicar con cada uno de los asistentes. El recurso se debe de gastar conscientemente”, manifestó.

Mencionó que cada vez que tocan puertas los ciudadanos los reciben y les dan la oportunidad de ser escuchados y escucharlos.

Además manifestó que es importante que el día de la elección se ejerza el derecho al voto, para que los demás no decidan lo que a todos los beneficia y los perjudica; ya que ahora que la ciudadanía ya no vota por el partido, si no por los candidatos, aseguró que ahora se analiza quién se adapta a sus necesidades.

El candidato manifestó su invitación a conocer el proyecto de la Coalición Por México, tanto a nivel nacional como local.

“Existe un gran número de personas indecisas, pero estamos dispuestos a ir a las puertas de su casa a que nos conozcan y conozcan este proyecto y a enriquecerlo con sus ideas, sus necesidades y proyecciones”.

Con esto reiteró la importancia de que todos los días se toquen las puertas de los hogares duranguenses, donde la ciudadanía expresa su vivir diario, además de cuestionar y enriquecer las propuestas que se presentarán en el Congreso de la Unión para coadyuvar con el estado y el ayuntamiento a mejorar la calidad de vida de los durangueses.

El candidato reafirmó su compromiso de continuar cercano a la ciudadanía duranguense, recorriendo hasta el último momento de campaña su distrito a pie, tocando puertas, saludando de mano a los ciudadanos durangueses, escuchando su problemática y tomando en cuenta las soluciones que se requieren para los hogares de Durango.