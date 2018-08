Mantiene Durango distintivo de Patrimonio de la Humanidad

La entidad cuenta con la declaratoria de Patrimonio de la Humanidad por formar parte de la ruta Tierra Adentro que se conforma en la entidad con 17 sitios, cuestión que no se puede perder, manifestó la delegada del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) Sirle Rojas, quien aclaró que en el centro histórico no se puede obtener ese distintivo porque no cuenta con las características que se necesitan.

Sin embargo, señaló que Durango sigue siendo una zona importante de monumentos históricos y se sigue protegiendo esos inmuebles, buscando otras alternativas para seguir salvaguardando ese patrimonio. La declaratoria de Patrimonio de la Humanidad no se puede perder, por lo que se está haciendo un proyecto de conservación y mantenimiento.

La delegada destacó que se debe trabajar en la conservación de la arquitectura contemporánea en los centros históricos, conocer cómo pueden empatar, cómo cuidarlos, pues dijo que si se dejó una memoria hace siglos, por qué no hacerlo también ahora.

Sobre los robos de esculturas y placas determinó que no son competencia del instituto pues solo es competencia lo que corresponde de los siglos XVI al XIX, y el tema de esculturas corresponde al estado, pero se asesora en el mantenimiento y cuidado.

Es en los monumentos que se encuentran en fincas, casonas, museos o plazas, pero no se ha tenido afectación pues se tiene un buen resguardo. Es cuestión de falta de mantenimiento de quien los custodia, cuando se van deteriorando, señalando que también es debido a la falta de recurso.

Dijo que es necesario la coordinación de diversas instituciones, incluso la iniciativa privada, para poder bajar recursos de algunos programas a nivel federal para la conservación de inmuebles y esculturas.

Al formar parte de la Secretaría de Cultura es el Instituto Nacional de la Bellas Artes (INBA) el encargado de proteger las bellas artes a partir del siglo XX.