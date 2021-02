Mantiene IMSS filtros sanitarios y control en accesos en sus hospitales, con objetivo de evitar riesgo de contagio

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Durango, mantiene filtros sanitarios, control en accesos de entradas y sana distancia en todas sus Unidades de Medicina Familiar (UMF) y hospitales para evitar el riesgo de contagio por COVID-19.

Lo anterior lo dio a conocer María Eugenia Gamboa, directora del Hospital General de Zona (HGZ) No. 1 de IMSS en Durango, quien recomendó no bajar la guardia y seguir con las medidas de prevención para evitar contagios.

Llamó a la población a no acudir con acompañantes, solo se permitirá el acceso al paciente que requiera el servicio, de igual forma invitó a no llevar a menores de edad si no requieren la atención médica, todo ello para seguridad de los mismos derechohabientes.

En el 2020 la Oficina de Representación del IMSS en Durango brindó a la población, aún en contingencia sanitaria, consultas médicas en UMF y en los hospitales de segundo nivel.

Comentó que se siguen realizando una serie de acciones en todas las unidades entre las que se encuentran:

1) Filtros las 24 horas del día en las entradas de las UMF y hospitales con la aplicación de soluciones alcoholadas al 70% a todas las personas usuarias que ingresan; 2) Aacceso solo al paciente que acude a su consulta médica y en caso de requerirlo por su condición, solo un acompañante; 3) Se mantiene sana distancia con un espacio de por lo menos 1.5 metros entre un derechohabiente y otro; 4) Embarazadas, personas adultas mayores y personas con discapacidad se les da la preferencia en la atención, y 5) Las personas que acuden al servicio de laboratorio se les da la atención de cinco en cinco, pidiendo a las demás guardar su sana distancia.

El objetivo es reducir la concentración de personas en las UMF y hospitales, y el riesgo de contagio por COVID- 19, al direccionar a los pacientes para su acceso efectivo a la atención médica según sea el caso, afirmó la directora del hospital.

