MANUEL ESPINO… ¿OTRA VEZ AL GABINETE PRESIDENCIAL?

•COLUMNA SENA DE NEGROS POR: DIONEL SENA

El duranguense Manuel Espino Barrientos marcó agenda esta semana, tras sostener una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que inmediatamente despertó la rumorología, sobre su posible futuro político, pues hay quienes lo ven inmerso en el gabinete presidencial en temas, otra vez, de seguridad, por lo que no faltó quien lo vio como el sucesor de Ricardo Mejía Berdeja, actual sub secretario de seguridad a nivel nacional, quien todo apunta, buscará hacerse de la candidatura a gobernador en su natal Coahuila por Morena, pues aparentemente tiene la venia presidencial, por sobre personajes como Armando Guadiana, al cual en definitiva, no le ayuda su actividad minera y que no es tan cercano a Palacio Nacional, lo que dicen los que saben, le costará la candidatura.

A pesar de que Espino Barrientos haya dejado en claro que sólo fue a Palacio Nacional a informarle al de la Macuspana, las determinaciones que se estaban tomando en Ruta 5, es inevitable especular al respecto, pues no es ningún secreto que el multicitado tiene proyecto político para el 2024, por lo que quizá, haya pedido alguna candidatura, de esas que habrá de sobra en Morena tanto para Senadurías, diputaciones federales y hasta las diputaciones locales, esta última, se ve difícil que la acepte el también empresario, pues su estatura y bagaje corresponden a otros niveles políticos y eso no se puede negar, pues basta ver su trayectoria para darse cuenta de ello, además que difícilmente se le verá enclaustrado en algún estado que lo saque de la jugada nacional.

Sobre la posibilidad de que Manuel Espino releve en el cargo a Mejía Berdeja, ayer cobró fuerza esa versión, al trascender que ya trabaja en una propuesta de diálogo entre el gobierno federal y los distintos grupos criminales que operan en el país, planteamiento que le habría hecho al mismísimo Adán Augusto López, platicas que habría tenido el ex comisionado del Servicio de Protección Federal con el mismísimo presidente desde abril de este año, en la idea de pacificar al país, por lo que defendió su atrevida idea, asegurando que sostener acuerdos con el crimen organizado, está demostrado que da resultados y que no es una mera ocurrencia.

Sería muy interesante saber lo que le respondió en ese mismo tenor quien despacha en Palacio Nacional, pues ni duda cabe que Espino Barrientos no quita el dedo del renglón sobre ese tema.

Por la información disposible, está claro que no será lo último que sepamos de Manuel Espino en el contexto nacional, pues más allá de que se sepa que su Ruta 5 la jugará con Claudia Sheinbaum y la serie de nombramientos estatales que está haciendo por todo el país, está claro que si el presidente accedió a verlo y que esa reunión se hiciera pública, es por que tiene planes para él, por lo que quizá estamos cerca de que se devele ese misterio y es probable que sea en un puesto de primer nivel, que le permita incluso, apariciones en la Mañanera, lo que pudiera darsele si los astros se le alinean, claro, siempre y cuando no haya quien le busque meter el pie en esa corriente cuatroteista, lo que no sería la primera vez que ocurriera y que ha le ha arruinado planes en el pasado al líder nacional de Ruta 5.

